Выманили $4 тысячи: в Индии мошенники организовали для россиян фейковую лигу по крикету (видео)

Аферисты заявили, что в своей задумке вдохновлялись фильмом "Афера", который вышел на экраны в далеком 1973 году.

В западном штате Гуджарат (Индия) группа местных мошенников организовывала для болельщиков из России подставные матчи крикета и наживались на ставках. Об этом сообщает The Guardian.

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Для этого аферисты организовала фальшивый турнир "Индийской премьер-лиги". Она успела успешно дойти до стадии четвертьфинала. Лишь тогда в Индии полисменам удалось задержать организатора.

По данным полиции, турнир начался через три недели после фактического завершения IPL в мае, но это не стало помехой для банды. Мошенники на отдаленной ферме установили поле для крикета и камеры с высоким разрешением. Кроме того, они использовали компьютерную графику для отображения результатов на экране прямой трансляции.

Роли спортсменов выполняли местные фермеры и безработные. Во время подставных игр организаторы включали звуки болельщиков с реальных игр по крикету, а также наняли мужчину, который научился подражать известному спортивному комментатору игр.

Российских игроков заманивали делать ставки в Telegram-канале, созданном бандой. В зависимости от ставок, организаторы корректировали исход "матчей". Таким образом им удалось заработать на россиянах около 4 тыс. долларов.

К слову, мошенники вдохновились на свое дело фильмом "Афера", который вышел на экраны в 1973 году.

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