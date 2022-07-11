Виманили $4 тисячі: в Індії шахраї організували для росіян фейкову лігу з крикету (відео)

Аферисти заявили, що у своєму задумі надихалися фільмом "Афера", який вийшов на екрани в далекому 1973 році.

У західному штаті Гуджарат (Індія) група місцевих шахраїв організовувала для вболівальників із Росії підставні матчі крикету та наживалися на ставках. Про це повідомляє The Guardian.

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Для цього аферисти організували фальшивий турнір "Індійської прем'єр-ліги". Вона встигла успішно дійти до стадії чвертьфіналу. Лише тоді в Індії полісменам удалося затримати організатора.

За даними поліції, турнір розпочався через три тижні після фактичного завершення IPL у травні, але це не стало на заваді банди. Шахраї на віддаленій фермі встановили поле для крикету та камери з високою роздільною здатністю. Крім того, вони використовували комп'ютерну графіку для відображення результатів на екрані прямої трансляції.

Ролі спортсменів виконували місцеві фермери та безробітні. Під час підставних ігор організатори вмикали звуки вболівальників із реальних ігор з крикету, а також найняли чоловіка, який навчився наслідувати відомого спортивного коментатора ігор.

Російських гравців заманювали робити ставки у Telegram-каналі, створеному бандою. Залежно від ставок організатори коригували результат "матчів". Так, їм вдалося заробити на росіянах майже 4 тис. доларів.

До речі, шахраї надихнулися на свою справу фільмом "Афера", який вийшов на екрани в 1973 році.

Раніше ми писали про те, що шахраї використовують підроблені відео з Ілоном Маском, та іншими знаменитими людьми, для крадіжки криптовалюти через торгову платформу BitVex. У відредагованому інтерв'ю глава Tesla "рекламує" сайт, що краде засоби користувачів.

Також Фокус розповідав про те, що зловмисники обкрадають користувачів інтернету, використовуючи нелегальні онлайн-трансляції Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Шахраї пропонують любителям спорту побачити Олімпіаду в прямому ефірі, але відправляють їх на фішингові сайти.