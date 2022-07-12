Вор вернул украденную реликвию "Кровь Христа", опасаясь проклятия

Историю об украденном из французского аббатства реликварии рассказал нидерландский детектив Артур Бранд, прозванный "Индианой Джонсом"

В июне из французского аббатства была украденная ценная христианская реликвия – сосуд "содержащий капли крови Иисуса Христа", но месяц спустя реликварий подбросили известному детективу, который занимается поиском произведений искусства из Нидерландов. Оказалось, что вор испугался проклятия. Об этом пишет Daily Mail.

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Удивительную историю рассказал сам детектив, Артур Бранд из Нидерландов, которого прозвали "Индианой Джонсом" за умение находить утерянные артефакты. Он в свое время нашел картину Пикассо, скульптуру, украшавшую здание рейхканцелярии, известную, как "лошадь Гитлера" и кольцо, принадлежавшее Оскару Уайльду.

[ + – ] Артур Бранд с реликварием, содержащем "Кровь Христа" Фото: Twitter Arthur Brand (art detective) [ + – ] Реликварий, содержащий "Кровь Христа" Фото: Twitter Arthur Brand (art detective)

Он напомнил, что реликварий с каплями крови Иисуса Христа был украден из бенедиктинского аббатства в городе Фекан. Само аббатство было основано еще в 658-м году Ванингусом, графом эпохи Меровингов. В 851-м году Ричард I, герцог Нормандии перестроил аббатство. Сосуд с "Кровью Христа" был главной реликвией аббатства. По легенде его прибило волнами Ла-Манша к берегу около Фекана. Впоследствии выяснилось, что в нем находятся капли крови Иисуса Христа, собранные при его распятии, и сосуд был якобы утерян крестоносцами, возвращавшимися из Палестины.

Вор спрятался в аббатстве, подождал, пока здание запрут и украл все ценное, что попалось ему на глаза: золотые чаши для причастия, подсвечники и золотой ларец в виде храма, в котором хранились два свинцовых сосуда с кровью христовой.

Но вор не знал, что украл, а когда понял, что у него в руках оказался ценный христианский артефакт, то испугался проклятия и стал искать возможности, чтобы избавиться от ценного, но опасного предмета.

Детектив Бранд рассказал, что с ним связался приятель грабителя, который и рассказал эту историю

"Этот человек обращался ко мне от имени друга, в доме которого и находились украденные из аббатства артефакты. Когда они поняли, что это такое, сообразили, что не смогут его продать, и испугались проклятия, то сообщили, что доставят артефакт ко мне домой, только не сообщили когда", — рассказал детектив. Так что несколько недель он был заложником в собственном доме, ожидая прибытия ценной посылки.

[ + – ] Аббатство в Фекане Фото: Twitter Arthur Brand (art detective)

Но на его пороге она появилась неожиданно. Бранд вышел и обнаружил картонную коробку, в которой и оказался реликварий. Теперь "Кровь Христа" хранится у детектива и в скором времени он вернет ее во французское аббатство.

Напомним, ранее туристка из Канады прислала в итальянские Помпеи кусочки мозаики, которые она украла из этого города, уничтоженного извержением вулкана. Женщина сообщила, что ее семью начали преследовать несчастья после того, как она увезла артефакты из Помпей. А там, в свою очередь, сообщили, что это не первый подобный случай. Им часто возвращают украденные мозаику и осколки, с ремаркой, что похитителей стали преследовать несчастья.