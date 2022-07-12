Злодій повернув вкрадену реліквію "Кров Христа", побоюючись прокляття

Історію вкраденого з французького абатства релікварію розповів нідерландський детектив Артур Бранд, прозваний "Індіаною Джонсом"

У червні з французького абатства вкрадена цінна християнська реліквія — посудина "що містить краплі крові Ісуса Христа", але через місяць релікварій підкинули відомому детективу, який займається пошуком творів мистецтва з Нідерландів. Виявилося, що злодій злякався прокляття. Про це пише Daily Mail.

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Дивну історію розповів сам детектив, Артур Бранд із Нідерландів, якого прозвали "Індіаною Джонсом" за вміння знаходити загублені артефакти. Він свого часу знайшов картину Пікассо, скульптуру, що прикрашала будівлю рейхсканцелярії, відому як "кінь Гітлера" і перстень, що належав Оскару Уайльду.

[ + – ] Артур Бранд з релікварієм, що містить "Кров Христа" Фото: Twitter Arthur Brand (art detective) [ + – ] Релікварій, що містить "Кров Христа" Фото: Twitter Arthur Brand (art detective)

Він нагадав, що релікварій із краплями крові Ісуса Христа викрадений з бенедиктинського абатства в місті Фекан. Саме абатство заснував ще 658-го року Ванінгус, граф епохи Меровінгів. У 851 році Річард I, герцог Нормандії перебудував абатство. Посудина з "Кров'ю Христа" була головною реліквією абатства. За легендою його прибило хвилями Ла-Маншу до берега біля Фекана. Згодом з'ясувалося, що в ньому знаходяться краплі крові Ісуса Христа, зібрані під час його розп'яття, і посуд нібито втратили хрестоносці, які поверталися з Палестини.

Злодій сховався в абатстві, почекав, поки будівлю закриють і вкрав усе цінне, що трапилося йому на очі: золоті чаші для причастя, свічники та золотий скринька у вигляді храму, в якому зберігалися дві свинцеві посудини з кров'ю христовою.

Але злодій не знав, що вкрав, а коли зрозумів, що в нього в руках виявився цінний християнський артефакт, то злякався прокляття і почав шукати можливості, щоб позбавитися цінного, але небезпечного предмета.

Детектив Бранд розповів, що з ним зв'язався приятель грабіжника, який розповів цю історію.

"Ця людина зверталася до мене від імені друга, в будинку якого і знаходилися вкрадені з абатства артефакти. Коли вони зрозуміли, що це таке, зрозуміли, що не зможуть його продати, і злякалися прокляття, то повідомили, що доставлять артефакт до мене додому, тільки не повідомили коли", — розповів детектив. Тож кілька тижнів він був заручником у власному будинку, чекаючи на прибуття цінної посилки.

[ + – ] Абатство у Фекані Фото: Twitter Arthur Brand (art detective)

Але на його порозі вона з'явилася зненацька. Бранд вийшов і виявив картонну коробку, в якій і опинився релікварій. Тепер "Кров Христа" зберігається в детектива і незабаром він поверне її до французького абатства.

Нагадаємо, раніше туристка з Канади надіслала до італійських Помпеїв шматочки мозаїки, які вона вкрала з цього міста, знищеного виверженням вулкана. Жінка повідомила, що її сім'ю почали переслідувати нещастя після того, як вона забрала артефакти з Помпеїв. А там, зі свого боку, повідомили, що це не перший такий випадок. Їм часто повертають вкрадені мозаїку та уламки, з ремаркою, що викрадачів почали переслідувати нещастя.