У дельты Дуная образовалась пробка из 130 судов с украинским зерном (карта)

После освобождения острова Змеиный началось судоходство через румынский канал Сулина. Однако канал односторонний, поэтому корабли могут неделями стоять в очереди на проход.

Около 130 судов с украинским зерном ожидают своей очереди у входа в румынский канал Сулина, где у дельты Дуная образовалась пробка из множества судов, о чем свидетельствуют данные мониторингового сервиса Marinetraffic.

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Затор связан с тем, что впервые после начала масштабного вторжения России в Украину в румынских водах активизировалось судоходство. Однако сложностей добавляет то, что канал Сулина – односторонний, и корабли могут неделями ждать своей очереди на проход.

По данным USM, у входа в канал Сулина находится более 130 судов.

Администрация морских портов Украины сообщила о возобновлении судоходства через канал "Дунай – Черное море", после того, как территорию острова Змеиный удалось освободить от российской военной техники.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, несколько дней назад по каналу устья Быстрое реки Дунай был возобновлен проход для судов, которые перевозят сельхозпродукцию. Вместе с тем, сообщается, что экспорт зерновых через канал Дунай, не позволяет Украине обеспечить и части прежнего объема, который шел через порты, т.к. глубина устья не дает возможности проходить крупным кораблям с зерном.

Ранее Фокус сообщал, что поиски новых маршрутов для украинского зерна будут непростыми. На Дунае недостаточно паромов для перевозки больших объемов урожая зерновых, а румынский порт Констанца небольших размеров.

Напомним, что МИД Украины попросило Турцию не помогать воровать зерно. Дипломаты были возмущены тем, что турецкое руководство не арестовало судно "Жибек Жолы" с украденным из Бердянска зерном.