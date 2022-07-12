Біля дельти Дунаю утворився затор із 130 кораблів з українським зерном (карта)

Після звільнення острова Зміїний почалося судноплавство через румунський канал Суліна. Однак канал односторонній, тому кораблі можуть тижнями стояти в черзі на прохід.

Близько 130 суден з українським зерном очікують своєї черги біля входу в румунський канал Суліна, де біля дельти Дунаю утворився затор з багатьох суден, про що свідчать дані моніторингового сервісу Marinetraffic.

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Затор пов'язаний з тим, що вперше після початку масштабного вторгнення Росії до України у румунських водах активізувалося судноплавство. Проте складнощів додає те, що канал Суліна — односторонній, і кораблі можуть тижнями чекати на свою чергу на прохід.

За даними USM, біля входу до каналу Суліна знаходиться понад 130 суден.

Адміністрація морських портів України повідомила про поновлення судноплавства через канал "Дунай — Чорне море", після того, як територію острова Зміїний вдалося звільнити від російської військової техніки.

За даними Міністерства інфраструктури України, кілька днів тому каналом гирла Бистре річки Дунай відновлено прохід для суден, які перевозять сільгосппродукцію. Водночас повідомляється, що експорт зернових через канал Дунай не дозволяє Україні забезпечити й частини колишнього обсягу, що йшов через порти, адже глибина гирла не дозволяє проходити великим кораблям із зерном.

Раніше Фокус повідомляв, що пошуки нових маршрутів для українського зерна будуть непростими. На Дунаї недостатньо поромів для перевезення великих обсягів урожаю зернових, а румунський порт Констанца — невеликих розмірів.

Нагадаємо, що МЗС України попросило Туреччину не допомагати красти зерно. Дипломати обурилися тим, що турецьке керівництво не заарештувало судно "Жибек Жоли" зі вкраденим із Бердянська зерном.