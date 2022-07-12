Лукашенко уволил генерала, который отвечал за мобилизацию, — СМИ

Генерал-майор Александр Шкиренко лишился должности, несмотря на то, что еще год назад президент РБ наградил его орденом "За службу Родине" ІІІ степени.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июля уволил с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления генерал-майора Александра Шкиренко. Об этом сообщает БеЛТА.

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"Генерал-майор Александр Шкиренко уволен с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил и зачислен в распоряжение министра обороны". — говорится в сообщении.

Подробностей увольнения издание не публикует.

Известно, что Шкиренко назначили на должность начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника генштаба в октябре 2014 года. На данный момент он предположительно мог отвечать за мобилизацию военных, которые должны были воевать против ВСУ на стороне России.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко может объявить скрытую мобилизацию в приграничных с Украиной регионах. ВС Беларуси продолжают дислоцироваться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей, а власти страны-агрессора рассматривают возможность проведения скрытой мобилизации в указанных регионах.