Лукашенко звільнив генерала, який відповідав за мобілізацію, — ЗМІ

Генерал-майор Олександр Шкіренко втратив посаду, незважаючи на те, що ще рік тому президент РБ нагородив його орденом "За службу Батьківщині" ІІІ ступеня.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 12 липня звільнив із посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління генерал-майора Олександра Шкіренка. Про це повідомляє БелТА.

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"Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника генерального штабу збройних сил і зараховано в розпорядження міністра оборони", — йдеться в повідомленні.

Подробиць звільнення видання не оприлюднює.

Відомо, що Шкіренка призначили на посаду начальника головного організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника генштабу в жовтні 2014 року. Наразі він міг відповідати за мобілізацію військових, які повинні були воювати проти ЗСУ на боці Росії.

Раніше ми писали, що Олександр Лукашенко може оголосити приховану мобілізацію в прикордонних регіонах із Україною. ЗС Білорусі продовжують дислокуватися в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, а влада країни-агресора розглядає можливість проведення прихованої мобілізації в зазначених регіонах.