Трамп готовил вооруженную революцию: в США дал показания "Хранитель присяги"

Соратники Трампа просили Джейсона ван Татенхова подготовить "колоду карт" — графический список политических оппонентов, подлежащих ликвидации, в который входила даже Хиллари Клинтон в роли "Червовой дамы". Но эта идея не была реализована, поэтому американцам повезло, что в стране не началось кровопролитие.

Во время седьмых публичных слушаний высшего комитета Палаты представителей, которые состоялись 12 июля в Вашингтоне, бывший пресс-секретарь крайне правых американских ополченцев "Хранители присяги" Джейсон ван Татенхов дал под присягой показания и признал, что Дональд Трамп пытался устроить вооруженную революцию, чтобы остаться у власти. Об этом пишет британское издание The Guardian.

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Ван Татенхов призвал американцев перестать прибедняться и говорить только правду, поскольку события в январе 2021 года у здания Капитолия могли положить началу гражданской войны в стране.

"В тот день погибли люди. Погибли сотрудники правоохранительных органов. Перед Капитолием была установлена виселица — это могло бы стать искрой, с которой началась бы новая гражданская война, и никто бы в ней не победил. Это не принесло бы никому пользы", — сказал ополченец.

Кроме этих показаний он сообщил комитету, что Трамп уговаривал своих сторонников поддержать его ложь о фальсификации результатов выборов и приказал за это "драться как черти".

По словам ван Татенхова, лидер "Хранителей присяги" Стюарт Родс, которого обвиняют в подстрекательстве к заговору всегда искал способы узаконить действия Трампа, называя их движение "группой готовности общества" или "группой ветеранов".

"Но, опять же, мы должны прекратить эту нечестность и приукрашивание слов и просто назвать вещи своими именами. Вы знаете это, он — лидер ополчения, и у него были грандиозные планы стать руководителем военизированного формирования", — заявил ван Татенхов о намерениях Родса.

Пресс-секретарь также рассказал, что "Хранители присяги" увидели возможность стать мощной легитимной военно-политической силой. В их планах, прежде всего, было создание некой "колоды карт" — графический список ключевых оппонентов, подлежащих физическому устранению. Такие колоды создавали американские военные, участвовавшие в военных конфликтах на Ближнем Востоке.

"Родс был очень заинтригован этой идеей… и он хотел, чтобы я создал колоду карт, в которую вошли бы различные политики, судьи, вплоть до Хиллари Клинтон в роли Червовой Дамы", — сказал ван Татенхов, добавив при этом, что он отказался это делать.

В заключение Ван Татенхове заявил, что США очень повезло, что не произошло большего кровопролития, потому что такая вероятность была с самого начала противостояния. Он признался, что боится следующего политического цикла в стране, потому что знает, к чему это может привести, если Трамп вновь решится баллотироваться на пост президента США.

Ранее сообщалось, что по словам бывшей помощницы главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон, экс-президент США Дональд Трамп намеревался лично принять участие в штурме Капитолия, который его сторонники организовали 6 января 2021 года. В ответ Трамп заявил, что слова его бывшей подчиненной являются ложью.