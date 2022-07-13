Трамп готував збройну революцію: у США дав свідчення "хранитель присяги"

Соратники Трампа просили Джейсона ван Татенхова підготувати "колоду карт" — графічний список політичних опонентів, які підлягають ліквідації, до якого входила навіть Гілларі Клінтон у ролі "Червової дами". Але цю ідею не було реалізовано, тому американцям пощастило, що в країні не почалося кровопролиття.

Під час сьомих публічних слухань вищого комітету Палати представників, які відбулися 12 липня у Вашингтоні, колишній прессекретар ультраправих американських ополченців "Хранителі присяги" Джейсон ван Татенхов дав під присягою свідчення та визнав, що Дональд Трамп намагався влаштувати озброєну революцію, щоби залишитися при владі. Про це пише британське видання The Guardian.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ван Татенхов закликав американців перестати прибіднятися та говорити лише правду, оскільки події в січні 2021 року біля будівлі Капітолію могли започаткувати громадянську війну в країні.

"Того дня загинули люди. Загинули співробітники правоохоронних органів. Перед Капітолієм було встановлено шибеницю — це могло б стати іскрою, з якої почалася б нова громадянська війна, і ніхто б у ній не переміг. Це не принесло б нікому користі", — сказав ополченець.

Крім цих свідчень, він повідомив комітету, що Трамп умовляв своїх прихильників підтримати його брехню про фальсифікацію результатів виборів і наказав за це "битися, як чорти".

За словами ван Татенхова, лідер "Хранителів присяги" Стюарт Родс, якого звинувачують у підбурюванні до змови, завжди шукав способи узаконити дії Трампа, називаючи їх рух "групою готовності суспільства" або "групою ветеранів".

"Але, знову ж таки, ми повинні припинити цю нечесність і прикрашання слів і просто назвати речі своїми іменами. Ви знаєте це, він — лідер ополчення, і він мав грандіозні плани стати керівником воєнізованого формування", — заявив ван Татенхов про наміри Родса.

Прессекретар також розповів, що "Хранителі присяги" побачили можливість стати потужною легітимною військово-політичною силою. У їхніх планах, перш за все, було створення якоїсь "колоди карт" — графічний список ключових опонентів, які підлягають фізичному усуненню. Такі колоди створювали американські військові, які брали участь у військових конфліктах Близькому Сході.

"Родс був дуже заінтригований цією ідеєю... і він хотів, щоб я створив колоду карт, до якої увійшли б різні політики, судді, аж до Гілларі Клінтон у ролі Червової Дами", — сказав ван Татенхов, додавши при цьому, що він відмовився це робити.

На закінчення ван Татенхов заявив, що США дуже пощастило, що не сталося більшого кровопролиття, тому що така ймовірність була від початку протистояння. Він зізнався, що боїться наступного політичного циклу в країні, бо знає, чого це може призвести, якщо Трамп знову наважиться балотуватися на пост президента США.

Раніше повідомлялося, що, за словами колишньої помічниці голови адміністрації Білого дому Кессіді Гатчинсон, експрезидент США Дональд Трамп мав намір особисто взяти участь у штурмі Капітолію, який його прихильники організували 6 січня 2021 року. У відповідь Трамп заявив, що слова його колишньої підлеглої є брехнею.