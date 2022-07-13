Конец банковским тайнам: Захарова призвала расcекретить счета нацистов в швейцарских банках

Дипломат возмутилась тем, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис якобы хочет узаконить конфискацию российских активов с целью использовать их для восстановления Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова возмутилась заявлением президента Швейцарии Иньяцио Кассиса о возможности направить деньги с замороженных российских счетов на восстановление Украины. В ответ дипломат потребовала рассекретить все данные о нацистских счетах в швейцарских банках. О своих претензиях Захарова написала в посте Telegram под названием "Тайна вклада Берна в нейтральное воровство".

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Дипломат цитирует Кассиса, который заявил, что использовать замороженные вклады России для восстановления Украины вполне легитимно, ввиду крайне высоких затрат. Комментируя позицию швейцарского президента Захарова отметила, что Кассис якобы стремится узаконить кражу денег стороной, которая всегда сохраняла нейтралитет.

"Кассис фактически перечеркивает столетиями тщательно отлаживаемую систему кредитной секретности. Отныне если на Западе говорят, что красть деньги можно, то и Берн, ранее сохранявший какие-то внешние признаки своей нейтральности, готов стремглав бежать впереди этого несущегося в ад паровоза", — пафосно написала Захарова.

Дипломат задается вопросом, как быть с банковской тайной? И тут же отвечает, что если теперь с ней покончено, возможно стоит обнародовать историю счетов нацистской Германии в швейцарских банках, причем не эпизодически а полностью и детально, с историями семей из ближайшего окружения нацистов.

"Ведь получается совсем нехорошо: гитлеровцы и нацисты банковской тайной в Швейцарии защищены, а те, кто с ними борется, нет", — резюмировала Захарова, используя кремлевский нарратив о денацификации.

Напомним, 5 июля президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против конфискации 500 млрд долларов замороженных активов россиян в швейцарских банках, которые могут быть направлены на восстановление Украины. По его словам, эти действия могут подорвать основы либеральной демократии, поэтому нужны конкретные юридические обоснования.

Российские компании, которые специализируются на торговле сырьем, вынуждены покидать Женеву поскольку из-за санкционного давления Швейцария усложняет им работу. В качестве новой локации для ведения бизнеса россияне рассматривают Дубай.