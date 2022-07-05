Арестовали 10 млрд долларов: Швейцария не согласна передать Украине замороженные активы РФ

По данным Швейцарской ассоциации банкиров, на счетах россиян к марту оказалось почти 206 млрд долларов. Президент страны считает, что конфискация денег подорвет основы либеральной демократии.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против конфискации замороженных активов России на сумму до 500 млрд долларов. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на комментарий Кассиса.

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Деньги должны пойти на послевоенное восстановление Украины. Но защита прав собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии, говорит Кассис.

Швейцарский лидер считает, что конфискация активов страны-агрессора создаст опасный прецедент, поэтому требуется конкретное юридическое обоснование.

"Право собственности – это основное право человека. Такие права могут нарушаться, как это было во время пандемии, но только до тех пор, пока существует правовая основа", – заявил он на пресс-конференции в Лугано.

По мнению Кассиса, заморозка активов для выяснения их связи с финансированием войны – законная мера, но нужно учитывать принцип соразмерности в международном праве.

The Guardian отметила, что социал-демократы в швейцарском парламенте осуждали Кассиса за промедление рассмотрения вопроса о заморозке российских активов.

Активы РФ в Швейцарии – что удалось заморозить

В апреле 2022 года государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии объявил о заморозке активов РФ на сумму более 10 млрд долларов, но часть этих денег уже разблокировали.

Спорным вопросом стала возможность членов семьи олигарха, попавшего под санкции, сохранить собственность в Швейцарии.

[ + – ] В швейцарском парламенте осуждали Кассиса за промедление рассмотрения вопроса о заморозке активов РФ

Швейцарская ассоциация банкиров в марте подсчитала, что на счетах россиян было от 155 до 206 млрд долларов.

Другая британская газета The Telegraph отметила, что в Швейцарии действуют одни из самых строгих правил банковской тайны. Страна не желает конфисковывать активы в политических целях.

Кассис стремился поддержать эту репутацию, сопротивляясь призывам социал-демократов принять закон, разрешающий конфискацию российских активов.

Напомним, что Великобритания поддержала идею конфискации активов РФ в пользу Украины. Деньги могут передать как физическим лицам в качестве репараций, так и государству.

Ирландия 22 июня заморозила активы физических и юридических лиц из России на 1,72 млрд евро. Основная часть замороженных активов – это банковские счета, а не яхты, самолеты и элитная недвижимость.

В Украине арестовали имущество 9 российских холдингов, в том числе "Ростеха", "Татнефти", "РусАла" и "Группы ГМС". Общая стоимость активов – более 4,5 млрд гривен.