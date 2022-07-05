Заарештували 10 млрд доларів: Швейцарія не згодна передати Україні заморожені активи РФ

За даними Швейцарської асоціації банкірів, на рахунках росіян до березня виявилося майже 206 млрд доларів. Президент країни вважає, що конфіскація грошей підірве основи ліберальної демократії.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив проти конфіскації заморожених активів Росії на суму до 500 млрд доларів. Про це пише британська газета The Guardian із посиланням на коментар Кассіса.

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Гроші мають піти на повоєнну відбудову України. Але захист прав власності має важливе значення для ліберальної демократії, каже Кассіс.

Швейцарський лідер вважає, що конфіскація активів країни-агресора створить небезпечний прецедент, тому потрібне конкретне юридичне обґрунтування.

"Право власності — це основне право людини. Такі права можуть порушуватися, як це було під час пандемії, але лише доти, доки існує правова основа", — заявив він на пресконференції в Лугано.

На думку Кассіса, заморожування активів для з'ясування їхнього зв'язку з фінансуванням війни — законний захід, але треба враховувати принцип пропорційності в міжнародному праві.

The Guardian зазначила, що соціал-демократи у швейцарському парламенті засуджували Кассіса за зволікання розгляду питання про заморожування російських активів.

Активи РФ у Швейцарії — що вдалося заморозити

У квітні 2022 року державний секретаріат з економічних питань Швейцарії оголосив про заморожування активів РФ на суму понад 10 млрд доларів, але частину цих грошей вже розблокували.

Спірним питанням стала можливість членів сім'ї олігарха, який потрапив під санкції, зберегти власність у Швейцарії.

[ + – ] У швейцарському парламенті засуджували Кассіса за зволікання розгляду питання про заморожування активів РФ

Швейцарська асоціація банкірів у березні підрахувала, що на рахунках росіян було від 155 до 206 млрд доларів.

Інша британська газета The Telegraph зазначила, що у Швейцарії діють одні з найсуворіших правил банківської таємниці. Країна не бажає конфіскувати активи з політичною метою.

Кассіс прагнув підтримати цю репутацію, опираючись закликам соціал-демократів ухвалити закон, що дозволяє конфіскацію російських активів.

Нагадаємо, що Великобританія підтримала ідею конфіскації активів РФ на користь України. Гроші можуть передати як фізичним особам як репарації, так і державі.

Ірландія 22 червня заморозила активи фізичних та юридичних осіб із Росії на 1,72 млрд євро. Основна частина заморожених активів — це банківські рахунки, а не яхти, літаки та елітна нерухомість.

В Україні заарештували майно 9 російських холдингів, у тому числі "Ростеху", "Татнафти", "РусАла" та "Групи ГМС". Загальна вартість активів — понад 4,5 млрд гривень.