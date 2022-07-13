Кінець банківським таємницям: Захарова закликала розсекретити рахунки нацистів у швейцарських банках

Дипломат обурилася тим, що президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс нібито хоче узаконити конфіскацію російських активів, щоб використовувати їх для відновлення України.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова обурилася заявою президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса про можливість спрямувати гроші із заморожених російських рахунків на відновлення України. У відповідь дипломат вимагає розсекретити всі дані про нацистські рахунки в швейцарських банках. Про свої претензії Захарова написала в пості Telegram під назвою "Таємниця внеску Берна в нейтральне злодійство".

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Дипломат цитує Кассіса, який заявив, що використовувати заморожені вклади Росії для відновлення України цілком легітимно, через вкрай високі витрати. Коментуючи позицію швейцарського президента Захарова зазначила, що Кассіс нібито прагне узаконити крадіжку грошей стороною, яка завжди зберігала нейтралітет.

"Касіс фактично перекреслює століттями систему кредитної секретності, що ретельно налагоджується. Відтепер якщо на Заході кажуть, що красти гроші можна, то і Берн, який раніше зберігав якісь зовнішні ознаки своєї нейтральності, готовий стрімголов бігти попереду паротяга, що несеться в пекло", — пафосно написала Захарова.

Дипломат ставить питання, як бути з банківською таємницею? І відразу відповідає, що якщо тепер з нею покінчено, можливо варто оприлюднити історію рахунків нацистської Німеччини в швейцарських банках, причому не епізодично, а повністю і детально, з історіями сімей з найближчого оточення нацистів.

"Адже виходить зовсім погано: гітлерівці та нацисти банківською таємницею у Швейцарії захищені, а ті, хто з ними бореться, немає", — резюмувала Захарова, використовуючи кремлівський наратив про денацифікацію.

Нагадаємо, 5 липня президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив проти конфіскації 500 млрд доларів заморожених активів росіян у швейцарських банках, які можуть спрямувати на відновлення України. За його словами, ці дії можуть підірвати засади ліберальної демократії, тому потрібні конкретні юридичні обґрунтування.

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