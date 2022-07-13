Власти РФ назвали желтую бумагу полезной для здоровья: отбеливать ее мешают санкции

В российском правительстве заверили, что небеленая бумага "полезна для глаз человека". Ранее химикаты, для ее отбеливания, поставлялись из Финляндии.

Небеленая офисная бумага российского производства обладает полезными для здоровья свойствами. Такое заявление в правительстве РФ сделали на фоне прекращения поставок в страну химикатов, необходимых для отбеливания такой продукции. Об этом в среду, 13 июля, пишет агентство "РИА Новости".

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"Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека", — цитируют журналисты заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова.

Издание отмечает, что из-за санкций, введенных в отношении России за развязанную ею полномасштабную войну против Украины, государство-агрессор лишилось поставок химикатов для отбеливания из Финляндии. На фоне этого российские предприятия начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя.

В то же время российский Минпромторг отметил, что спрос на небеленую бумагу в РФ "гораздо выше, чем на обычную беленую бумагу".

Агентство также писало, что после ухода ряда иностранных компаний с рынка РФ на фоне полномасштабной войны против Украины российские граждане пожаловались, что офисная бумага подорожала в несколько раз. В связи с этим в правительстве РФ сообщили, что Россия начала переговоры с Узбекистаном по поставкам хлората натрия, который используют для отбеливания бумаги.

Только в конце мая этого года одно из предприятий "Ростеха" объявило о создании технологии производства специального состава, который может использоваться для отбеливания бумаги. О массовом применении этой технологии на территории РФ не сообщалось.

Напомним, недавно стало известно, что больше половины российских школ и детских садов столкнулись с нехваткой бумаги.

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