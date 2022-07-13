Украина разрывает дипотношения с КНДР из-за признания "ЛДНР", — МИД

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, у России больше не осталось союзников, кроме стран, зависящих от нее финансово и политически. А изоляция РФ скоро достигнет северокорейского уровня.

Министерство иностранных дел Украины осудило решение руководства Северной Кореи признать т.н. независимость временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. В ответ на это Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Об этом сообщается в публикации пресс-службы МИДа.

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Такое решение официального Пхеньяна наши дипломаты сочли попыткой подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины, грубым нарушением Конституции и международных норм. Признание режимом Ким Чен Ына "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях в заявлении МИДа названо юридически ничтожным — подобные попытки не изменят международно признанные границы Украины.

"В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба считает, что обращение РФ к властям Северной Кореи с просьбой помочь легитимизировать захваченные украинские территории больше свидетельствует о токсичности Москвы, чем Пхеньяна.

"У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, — отметил дипломат, — а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР".

Дмитрий Кулеба также пообещал, что от Украины и в дальнейшем стоит ждать жесткой реакции в случае посягательства на территориальную целостность.

Напомним, что в Северной Корее заявили о признании независимости "Л/ДНР". КНДР — третья из списка стран ООН, которые заявили о признании независимости псевдореспублик. По словам главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, это "очередная победа дипломатии".

Ранее Фокус сообщал, что Беларусь ожидает дефолт по примеру России. Минфин РБ решил рассчитываться по еврооблигациям в белорусских рублях, а не долларах. После этого Международное рейтинговое агентство Fitch резко снизило дефолтный рейтинг Беларуси.