Україна розриває дипвідносини із КНДР через визнання "ЛДНР", — МЗС

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, у Росії більше не залишилося союзників, крім країн, які залежать від неї фінансово та політично. А ізоляція РФ скоро досягне північнокорейського рівня.

Міністерство закордонних справ України засудило рішення керівництва Північної Кореї визнати т.зв. незалежність тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей. У відповідь Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з КНДР. Про це повідомляється у публікації пресслужби МЗС.

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Таке рішення офіційного Пхеньяну наші дипломати визнали спробою підриву суверенітету та територіальної цілісності України, грубим порушенням Конституції та міжнародних норм. Визнання режимом Кім Чен Ина "суб'єктності" російських окупаційних режимів у Донецькій та Луганській областях у заяві МЗС названо юридично нікчемним — подібні спроби не змінять міжнародно визнані кордони України.

"У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти з КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що звернення РФ до влади Північної Кореї з проханням допомогти легітимізувати захоплені українські території більше свідчить про токсичність Москви, ніж Пхеньяна.

"У Росії більше не залишилося союзників у світі, крім країн, які залежать від неї фінансово та політично, — зазначив дипломат, — а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР".

Дмитро Кулеба також пообіцяв, що від України і надалі варто чекати на жорстку реакцію у разі зазіхання на територіальну цілісність.

Нагадаємо, що у Північній Кореї заявили про визнання незалежності "Л/ДНР". КНДР — третя зі списку країн ООН, які заявили про визнання незалежності псевдореспублік. За словами ватажка бойовиків ДНР Дениса Пушиліна, це "чергова перемога дипломатії".

Раніше Фокус повідомляв, що Білорусь очікує на дефолт за прикладом Росії. Мінфін РБ вирішив розраховуватися щодо єврооблігацій у білоруських рублях, а не доларах. Після цього Міжнародна рейтингова агенція Fitch різко знизила дефолтний рейтинг Білорусі.