В Нидерландах обнаружили новый вид коронавируса: что про него известно

Центавр — это один из подвидов штамма COVID-19 Омикрон, который за прогнозами вирусологов может оказаться самым заразным.

В Нидерландах обнаружили новую разновидность коронавируса, которую уже назвали Центавром. Об этом сообщает NOS.

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Известно, что Центавр — это один из подвидов штамма COVID-19 Омикрон. Его научное название — BA.2.75.

Впервые вирус удалось выявить в образце из северо-восточного региона провинции Гелдерланд в июне. Это было установлено после ряда исследований, проведенных Национальным институтом здравоохранения Нидерландов.

Вирусологи и медики уже доподлинно установили, что Центавром успели инфицироваться пациенты в Индии, Австралии, Японии, Канаде, США, Германии и Великобритании.

Тем временем Европейский центр профилактики и контроля заболеваний высказал опасения о том, что Центавр может быть более заразным или связанным с более тяжелым заболеванием, чем его "предшественники".

В свою очередь главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан настаивает на том, что пока недостаточно образцов для оценки потенциальной опасности BA.2.75.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения требует от правительств стран мира вернуть обязательный масочный режим для населения. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что люди во всем мире каждый день продолжают умирать от COVID-19.

Всем лидерам стран, которые сейчас практически отказались от COVID-ограничений,Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что пандемия продолжается.

Фокус также писал, что в Европе ежедневно фиксируют сотни тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев заболевания регистрируют в Великобритании, Германии, Франции и в Италии.

Власти сейчас раздумывают, стоит ли вводить новые карантинные ограничения, а пока призывают всех носить маски и вакцинироваться. Как и в начале года люди заражаются Омикрон-вариантом коронавируса.