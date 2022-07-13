У Нідерландах виявили новий вид коронавірусу: що про нього відомо

Центавр — це один із підвидів штаму COVID-19 Омікрон, який за прогнозами вірусологів може виявитися найбільш заразним.

У Нідерландах виявили новий різновид коронавірусу, який вже назвали Центавром. Про це повідомляє NOS.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Відомо, що Центавр — це один із підвидів штаму COVID-19 Омікрон. Його наукова назва — BA.2.75.

Вперше вірус вдалося виявити у зразку із північно-східного регіону провінції Гелдерланд у червні. Це встановили після низки досліджень, проведених Національним інститутом охорони здоров'я Нідерландів.

Вірусологи та медики вже точно встановили, що Центавром встигли інфікуватися пацієнти в Індії, Австралії, Японії, Канаді, США, Німеччині та Великій Британії.

Тим часом Європейський центр профілактики та контролю захворювань висловив побоювання про те, що Центавр може бути заразнішим або пов'язаним із тяжким захворюванням, ніж його "попередники".

Зі свого боку, головний науковий співробітник ВООЗ Сум'я Свамінатан наполягає на тому, що поки що недостатньо зразків для оцінки потенційної небезпеки BA.2.75.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає від урядів країн світу повернути обов'язковий масковий режим для населення. Голова організації Тедрос Аданом Гебреїсус нагадав, що люди у всьому світі щодня продовжують помирати від COVID-19.

Усім лідерам країн, які зараз практично відмовилися від COVID-обмежень, Тедрос Аданом Гебреїсус нагадав, що пандемія триває.

Фокус також писав, що у Європі щодня фіксують сотні тисяч випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків захворювання реєструють у Великій Британії, Німеччині, Франції та Італії.

Влада зараз роздумує, чи варто вводити нові карантинні обмеження, а поки що закликають усіх носити маски і вакцинуватися. Як і на початку року люди заражаються Омікрон-варіантом коронавірусу.