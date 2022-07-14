В седьмой пакет санкций ЕС не войдут ограничения на поставки газа, — премьер Чехии

По словам Петра Фиалы, новые санкции коснутся импорта золота из РФ и расширят список товаров, запрещенных для экспорта в страну-агрессор.

В седьмой пакет санкций Евросоюза против России не войдут ограничения на поставки газа. Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в интервью агентству Reuters.

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По его словам, сейчас это невозможно, так как многие государства все еще продолжают зависеть от российского газа.

"Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хороший курс. Безусловно, проблематичным является включение в санкции энергетики. Нужно соблюдать правила, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, которые вводят санкции", — прокомментировал лидер Чехии.

Новые санкции, над которыми сейчас работают в ЕС, коснутся импорта золота из РФ и расширят список товаров двойного использования, запрещенных для экспорта в страну-агрессор. Также предполагается, что седьмой пакет увеличит круг подсанкционных граждан Российской Федерации.

Европейская комиссия должна быть готова представить пакет в ближайшие дни, и государства-члены могут одобрить его сразу же после этого, подчеркнул Фиала.

Reuters отмечает, что Чешская Республика с 1 июля взяла на себя шестимесячное председательство в ЕС. При этом она является одной из тех стран, которые почти полностью зависят от российских поставок газа.

Как говорит премьер-министр, чехи прилагают максимум усилий, чтобы сократить свою зависимость от российской энергии, но справиться с этим в течение ближайшего осенне-зимнего периода не получится.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз зависел от поставок газа из страны-агрессора на 40%.

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