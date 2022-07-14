До сьомого пакету санкцій ЄС не увійдуть обмеження на постачання газу, — прем'єр Чехії

За словами Петра Фіали, нові санкції зачеплять імпорт золота з РФ і розширять список товарів, заборонених для експорту в країну-агресор.

До сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії не увійдуть обмеження на постачання газу. Про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

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За його словами, зараз це неможливо, оскільки багато держав усе ще продовжують залежати від російського газу.

"Готується сьомий пакет, і я думаю, що це хороший курс. Безумовно, проблематичним є додавання до санкцій енергетики. Потрібно дотримуватись правил, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які вводять санкції", — прокоментував лідер Чехії.

Нові санкції, над якими зараз працюють у ЄС, торкнуться імпорту золота з РФ та розширять список товарів подвійного використання, заборонених для експорту в країну-агресор. Також передбачається, що сьомий пакет збільшить коло підсанкційних громадян Російської Федерації.

Європейська комісія має бути готова представити пакет найближчими днями, і держави-члени можуть схвалити його одразу ж після цього, наголосив Фіала.

Reuters зазначає, що Чеська Республіка з 1 липня взяла на себе шестимісячне головування в ЄС. При цьому вона є однією з тих країн, яка майже повністю залежить від російських поставок газу.

Як каже прем'єр-міністр, чехи докладають максимум зусиль, щоб скоротити свою залежність від російської енергії, але впоратися з цим протягом найближчого осінньо-зимового періоду не вдасться.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз залежав від постачання газу з країни-агресора на 40%.

Нагадаємо, мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів, що на місто чекає найскладніша зима. Війська РФ руйнують інфраструктуру щодня. У місті вже 2 місяці немає газу, чи з'явиться він до опалювального сезону та чи буде вода у будинках — невідомо.

Раніше про найважчу зиму за 60 років для Європи заявив віцепрем'єр Румунії Келемен Хунор.