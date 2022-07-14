Путин подписал закон, угрожающий уголовным преследованием израильтянам с гражданством РФ

Новая законодательная инициатива предусматривает уголовную ответственность для людей с двойным гражданством. К тому же, удары ЦАХАЛа по Сирии могут расценить как участие в действиях против российских интересов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому переход гражданина РФ на сторону противника во время боестолкновений будет считаться государственной изменой. За подобные действия, впрочем, как и за участие в военных действиях против РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает Newsru.co.

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Появление такой законодательной инициативы таит в себе потенциальную опасность и для людей с двойным гражданством, например росийским и израильским. А удары ЦАХАЛа по территории Сирии, согласно закону, могут расцениваться как участие в действиях против российских интересов.

Заполнение, скажем, бланков или интервью при поступлении на госслужбу также может быть признано установлением и поддержанием гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства.

Под переходом на сторону противника понимается участие в составе войск иностранного государства, международной либо иностранной организации, которая непосредственно противостоит РФ в вооруженном конфликте.

Указ Путина предусматривает уголовную ответственность за участие граждан РФ в конфликтах не на стороне РФ или же в военных действиях, которые идут вразрез с российскими интересами, но без госизмены. Предусмотрено наказание — от 12 до 20 лет тюремного заключения и штраф до 500 тыс. рублей.

Более того, уголовная ответственность предусмотрена и за участие граждан РФ за границей в международных НПО.

Предусматривается уголовная ответственность и за сотрудничество граждан РФ с иностранным государством, международной организацией в целях деятельности, которая заведомо направлена против безопасности РФ.

Устанавливаюстя существенные суммы штрафов за призывы к деятельности, направленной против России, либо к препятствованию выполнению органами власти или должностными лицами своих полномочий для обеспечения безопасности РФ. Штрафы могут достигать 50 тыс. рублей, а за групповые действия — 100 тыс. Если такие призывы сопровождаются насильственными действиями, моежт последовать заключение от 5 до 7 лет.

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