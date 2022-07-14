Путін підписав закон, який погрожує кримінальним переслідуванням ізраїльтянам із громадянством РФ

Нова законодавча ініціатива передбачає кримінальну відповідальність для людей із подвійним громадянством. До того ж удари ЦАХАЛу по Сирії можуть розцінити як участь у діях проти російських інтересів.

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким перехід громадянина РФ на бік супротивника під час бойових зіткнень вважатиметься державною зрадою. За такі дії, втім, як і за участь у воєнних діях проти РФ, передбачене максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення. Про це повідомляє Newsru.co.

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Поява такої законодавчої ініціативи приховує у собі потенційну небезпеку і для людей з подвійним громадянством, наприклад, російським та ізраїльським. А удари ЦАХАЛу по території Сирії, згідно із законом, можуть розцінюватися як участь у діях проти російських інтересів.

Заповнення, скажімо, бланків чи інтерв'ю під час вступу на держслужбу також може бути визнано встановленням і підтримкою громадянином РФ відносин співробітництва на конфіденційній основі з представником іноземної держави.

Під переходом на сторону противника мається на увазі участь у складі військ іноземної держави, міжнародної чи іноземної організації, яка безпосередньо протистоїть РФ у збройному конфлікті.

Указ Путіна передбачає кримінальну відповідальність за участь громадян РФ у конфліктах не на боці РФ або ж у воєнних діях, які суперечать російським інтересам, але без держзради. Передбачене покарання — від 12 до 20 років ув'язнення та штраф до 500 тис. рублів.

Крім того, кримінальна відповідальність передбачена і за участь громадян РФ за кордоном у міжнародних НУО.

Передбачається кримінальна відповідальність за співробітництво громадян РФ із іноземною державою, міжнародною організацією з метою діяльності, яка свідомо спрямована проти безпеки РФ.

Встановлюють суттєві суми штрафів за заклики до діяльності, спрямованої проти Росії або до перешкоджання виконанню органами влади або посадовими особами своїх повноважень для забезпечення безпеки РФ. Штрафи можуть досягати 50 тис. рублів, а за групові дії — 100 тис. Якщо такі заклики супроводжуються насильницькими діями, може бути вирок від 5 до 7 років.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ізраїлі продовжили медобслуговування для біженців із України. У якості фінансової підтримки лікарень, які надають медичні послуги переселенця з України, буде виділено 45 млн шекелів (близько 13 млн доларів).

Нагадаємо, що Німеччина може купити ізраїльський "Залізний купол". Влада країни виділила 100 млрд євро на збройні сили, натомість федеральний канцлер Олаф Шольц роздумує над придбанням ізраїльської системи ПРО.