Німеччина розглядає можливість купівлі "Залізного купола", — BILD

Уряд надав 100 млрд євро для придбання оборонних засобів в армії. Канцлер Шольц розглядає питання щодо придбання відомої ізраїльської системи захисту від ракет.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядає питання щодо придбання ізраїльської протиракетної системи "Залізний купол". Про це повідомляє таблоїд Bild.

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Німеччина затвердила фонд на 100 млрд євро для німецького Бундесверу. Усю суму виділено для оборонних заходів. Частина виділених коштів може піти на придбання ПРО "Залізний купол". Однак, як пишуть автори, ця система протиракетної оборони має мінус — дальність дії 70 км. Тобто вона стане в нагоді, коли ворожі сили будуть вже на території країни.

Водночас, журналісти пишуть про альтернативу — система Хец-3 (Arrow 3). США разом з Ізраїлем зараз ведуть її розробку. Комплекс розрахований на перехоплення ядерних ракет із відривом до 2 000 км. Він здатний перехопити ракету навіть поза атмосферою, у космосі.

Зазначимо, про бажання закупити "Залізний купол" заявляла Україна. Він зможе врятувати мирних громадян від обстрілу російськими ракетами.

Нагадаємо, 19 квітня в Ізраїлі випробували нову лазерну зброю "Залізний промінь", здатний збивати все, що летить від ракет до БПЛА.

18 січня в Ізраїлі успішно провели перехоплення цілі в космосі. Комплекс "Хец-3" зафіксувала ціль та випустила дві ракети для її перехоплення.