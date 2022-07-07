Германия рассматривает возможность покупки "Железного купола", — BILD

Правительство выделило 100 млрд евро для приобретения оборонных средств в армии. Канцлер Шольц рассматривает вопрос приобретения известной израильской системы защиты от ракет.

Канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает вопрос приобретения израильской противоракетной системы "Железный купол". Об этом сообщает таблоид Bild.

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Германия утвердила фонд на 100 млрд евро для немецкого Бундесвера. Вся сумма выделена для оборонных мероприятий. Часть из выделенных средств могут пойти на приобретение ПРО "Железный купол". Однако как пишут авторы, у этой системой противоракетной обороны есть минус — дальность действия 70 км. То есть, она пригодится, когда вражеские силы будут уже на территории страны.

Вместе с тем журналисты пишут об альтернативе — система Хец-3 (Arrow 3). США вместе с Израилем сейчас ведут ее разработку. Комплекс рассчитан на перехват ядерных ракет с отрывом до 2000 км. Он способен перехватить ракету даже за пределами атмосферы, в космосе.

Отметим, о желании закупить "Железный купол" заявляла Украина. Он сможет спасти мирных граждан от обстрелов российскими ракетами.

Напомним, 19 апреля в Израили испытали новое лазерное оружие "Железный луч", способный сбивать все, что летит от ракет до БПЛА.

18 января в Израиле успешно провели перехват цели в космосе. Комплекс "Хец-3" зафиксировала цель и выпустила две ракеты для ее перехвата.