Израиль продлил медобслуживание для украинских беженцев: что и как можно получить
Из бюджета страны на финансирование медицинских услуг для вынужденных переселенцев с Украины выделят около 45 миллионов шекелей.
Беженцы из Украины смогут получать медобслуживание в Израиле до конца 2022 года. Об этом сообщил министр финансов Израиля Авигдор Либерман на официальной странице в Фейсбук.
"В июле истекает действие временного распоряжения о предоставлении медицинских услуг для беженцев, находящихся в Израиле. Я решил продлить это положение до конца года", — написал Либерман.
Он добавил, что финансируемые государством медицинские услуги включают медицинское страхование для людей в возрасте 60 лет и старше, а также для людей с ограниченными возможностями.
"Все остальные беженцы смогут бесплатно получать первую и неотложную помощь в сети поликлиник "Терем" по всей стране", — подвел итоги министр финансов Израиля.
Для реализации решения из бюджета Израиля ассигнуется около 45 миллионов шекелей.
Как украинцам получить медпомощь в Израиле
Продление льготного медобслуживания касается граждан Украины, прибывших в Израиль в статусе туристов с февраля 2022 года и в последующие месяцы.
Полис медстрахования можно оформить "Менора-Мивтахим". Услуга предоставляется в поликлиниках больничной кассы "Леумит". Обратиться можно в поликлиники на всей территории страны. При предъявлении украинского загранпаспорта или временного документа (визы), дающих право на въезд в Израиль, услуга оказывается бесплатно.
Полис вступает в действие автоматически по указанию правительства Израиля через несколько дней после въезда оформителя в страну. Им можно воспользоваться до конца 2022 года.
Украинцы, которые еще не успели оформить медицинскую страховку, могут обратиться за экстренной медпомощью в одну из поликлиник сети "Терем". Также можно обратиться в государственный центр помощи беженцам "Цав ха-Шаа" по телефону *5130.
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