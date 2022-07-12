Израиль продлил медобслуживание для украинских беженцев: что и как можно получить

Из бюджета страны на финансирование медицинских услуг для вынужденных переселенцев с Украины выделят около 45 миллионов шекелей.

Беженцы из Украины смогут получать медобслуживание в Израиле до конца 2022 года. Об этом сообщил министр финансов Израиля Авигдор Либерман на официальной странице в Фейсбук.

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"В июле истекает действие временного распоряжения о предоставлении медицинских услуг для беженцев, находящихся в Израиле. Я решил продлить это положение до конца года", — написал Либерман.

Он добавил, что финансируемые государством медицинские услуги включают медицинское страхование для людей в возрасте 60 лет и старше, а также для людей с ограниченными возможностями.

"Все остальные беженцы смогут бесплатно получать первую и неотложную помощь в сети поликлиник "Терем" по всей стране", — подвел итоги министр финансов Израиля.

Для реализации решения из бюджета Израиля ассигнуется около 45 миллионов шекелей.

[ + – ] Министр финансов Израиля сообщил, что беженцам с Украины продлили программу оказания медицинских услуг Фото: Facebook

Как украинцам получить медпомощь в Израиле

Продление льготного медобслуживания касается граждан Украины, прибывших в Израиль в статусе туристов с февраля 2022 года и в последующие месяцы.

Полис медстрахования можно оформить "Менора-Мивтахим". Услуга предоставляется в поликлиниках больничной кассы "Леумит". Обратиться можно в поликлиники на всей территории страны. При предъявлении украинского загранпаспорта или временного документа (визы), дающих право на въезд в Израиль, услуга оказывается бесплатно.

Полис вступает в действие автоматически по указанию правительства Израиля через несколько дней после въезда оформителя в страну. Им можно воспользоваться до конца 2022 года.

Украинцы, которые еще не успели оформить медицинскую страховку, могут обратиться за экстренной медпомощью в одну из поликлиник сети "Терем". Также можно обратиться в государственный центр помощи беженцам "Цав ха-Шаа" по телефону *5130.

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