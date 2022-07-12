Ізраїль продовжив медобслуговування для українських біженців: що та як можна отримати

З бюджету країни на фінансування медичних послуг для вимушених переселенців з України виділять близько 45 мільйонів шекелів.

Біженці з України зможуть отримувати медобслуговування в Ізраїлі до кінця 2022 року. Про це повідомив міністр фінансів Ізраїлю Авігдор Ліберман на офіційній сторінці у Фейсбуку.

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"У липні закінчується дія тимчасового розпорядження про надання медичних послуг для біженців, які перебувають в Ізраїлі. Я вирішив продовжити це положення до кінця року", — написав Ліберман.

Він додав, що медичні послуги, які фінансує держава, включають медичне страхування для людей віком 60 років і старше, а також для людей з обмеженими можливостями.

"Всі інші біженці зможуть безплатно отримувати першу та невідкладну допомогу в мережі поліклінік "Терем" по всій країні", — підбив підсумки міністр фінансів Ізраїлю.

Для реалізації рішення з бюджету Ізраїлю асигнується близько 45 мільйонів шекелів.

[ + – ] Міністр фінансів Ізраїлю повідомив, що біженцям з України продовжили програму надання медичних послуг Фото: Facebook

Як українцям отримати медичну допомогу в Ізраїлі

Продовження пільгового медобслуговування стосується громадян України, які прибули до Ізраїлю у статусі туристів з лютого 2022 року та наступні місяці.

Поліс медстрахування можна оформити "Менора-Мівтахім". Послуга надається у поліклініках лікарняної каси "Леуміт". Звернутися можна до поліклініки на всій території країни. За умови пред'явлення українського закордонного паспорта або тимчасового документа (візи), що дають право на в'їзд до Ізраїлю, послуга надається безплатно.

Поліс набуває чинності автоматично за вказівкою уряду Ізраїлю через кілька днів після в'їзду оформлювача в країну. Ним можна скористатися до кінця 2022 року.

Українці, які ще не встигли оформити медичне страхування, можуть звернутися за екстреною медичною допомогою до однієї з поліклінік мережі "Терем". Також можна звернутися до державного центру допомоги біженцям "Цав ха-Шаа" за телефоном *5130.

Раніше Фокус писав про те, як українським біженцям отримати медичну допомогу в Литві. Українці, які через російсько-українську війну були змушені шукати притулок у Литві, мають право на безплатні терапевтичні, стоматологічні, гінекологічні та психіатричні послуги.

Крім того, ми розповідали читачам про те, як українським біженцям знайти роботу у країнах Європи. Здебільшого це жінки та діти — виїзд чоловіків призовного віку з України під час воєнного стану заборонено.