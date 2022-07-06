Як українським біженцям отримати медичну допомогу в Литві: МОЗ дало пояснення

Українці, які через російсько-українську війну були змушені шукати притулок у Литві, мають право на безплатні терапевтичні, стоматологічні, гінекологічні та психіатричні послуги.

Вимушені переселенці з України, які опинились у Литві, можуть отримати безплатну медичну допомогу. Таку інформацію оприлюднили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у "Фейсбуці".

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Щоправда, скористатися безплатними медичними послугами можуть лише українські громадяни, які вже отримали тимчасовий дозвіл на проживання в Литві.

Як отримати право на надання медичної допомоги в Литві

У реєстраційному центрі українець отримає картку, де буде вказано персональний код електронної історії здоров'я ESI. Цей код дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг і ліків за рецептом — його слід показувати в медичних закладах і аптеках.

Щоб отримати консультацію лікаря-фахівця в державній лікарні, українцям у Литві спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря (терапевта). Він призначить необхідне лікування та випише рецепт на медикаменти. У разі потреби сімейний лікар може направити хворого до профільного медичного фахівця або надати дозвіл на госпіталізацію.

Які послуги будуть доступні українцям після реєстрації

Картка надає право власнику отримувати такі медичні послуги:

▪️ послуги швидкої допомоги й охорони здоров'я;

▪️ медичну реабілітацію поранених на війні;

▪️ щеплення від COVID-19.

Медична допомога біженцям, які не оформили страховку

Українці, які прибули до Литви в пошуках тимчасового притулку та не встигли оформити медичну страховку, можуть отримати термінову допомогу лікаря в медичній установі муніципалітету, де вони реєструвалися раніше.

Їм за необхідності будуть надані такі медичні послуги:

невідкладна медична допомога;

огляд та медична допомога під час вагітності;

медична допомога під час пологів;

інші медичні послуги, ненадання яких може призвести до погіршення здоров'я та необхідності невідкладної медичної допомоги;

реабілітація постраждалих від війни;

вакцинація проти COVID-19;

вакцинація дітей за календарем щеплень;

необхідні ліки за рецептом.

Медична допомога в Литві для вагітних жінок

У Литві держава надає повністю безоплатну медичну допомогу під час вагітності й пологів, яка охоплює будь-яке необхідне лікування: для матері та плода під час вагітності, для матері та дитини під час пологів у медичній установі (але не вдома) та в післяпологовий період.

Під час вагітності передбачено не менше шести оглядів у гінеколога, а також УЗД й інші аналізи. Також вагітна має можливість пройти безплатний огляд в окуліста й стоматолога.

Зазвичай після пологів пацієнтка залишається в лікарні близько трьох днів залежно від їхнього виду. Партнеру дозволяють залишитися на ніч із пацієнткою. Також у лікарні після пологів можна скористатися послугами акушерів.

Лікування в стоматолога у Литві

Українці, які прибули в Литву через війну, можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу незалежно від наявності в них медичного страхування.

Обов'язково медичне страхуванняв в Литві частково охоплює стоматологічні послуги. Національна каса оплачує роботу лікаря, а пацієнт має заплатити за ліки, пломби й інші стоматологічні матеріали. Важливо пам'ятати, що ці послуги є безплатними лише в установах, які мають договір із Національною касою.

Деякі категорії населення мають право на безплатне протезування зубів:

особи пенсійного віку;

діти віком до 18 років;

особи, визнані непрацездатними;

пацієнти, які проходили лікування раку ротової порожнини.

Як викликати екстрену медичну допомогу

Викликати екстрену медичну допомогу в Литві можна за номерами:

112;

03;

103;

033.

Де і як купити необхідні ліки

Якщо людина перебуває на лікуванні в стаціонарі, їй надаються всі необхідні ліки та медичні препарати. В інших випадках рецептурні ліки для амбулаторного лікування призначає лікар.

Рецептурні ліки можна придбати в аптеці. Для українців, які стали на облік у реєстраційному центрі, медичні препарати є безплатними.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як українським біженцям знайти роботу в країнах Європи. Здебільшого це жінки й діти — виїзд чоловіків призовного віку з України під час воєнного стану заборонено.

Днями також стало відомо, що Польща припиняє виплату допомоги українцям. Уряд ухвалив рішення не продовжувати видаткові для держбюджету виплати для українських біженців, а стимулювати їх знаходити роботу.