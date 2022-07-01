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Світ Російсько-українська війна

Польща припиняє виплату допомоги українцям, – Rzeczpоspolitaе

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Українські біженці більше не отримають від Польщі по 40 злотих на житло та їжу

Польський уряд ухвалив рішення не продовжувати витратні для держбюджету виплати для українських біженців, а стимулювати їх знаходити роботу.

З 1 липня польський уряд перестає виплачувати державну допомогу українцям у розмірі 40 злотих на житло та їжу. Про це пише Rzeczpоspolita.

Польща впевнена, що вимушені переселенці здатні адаптуватися самостійно та стати незалежними від державних виплат.

Водночас пільги для інвалідів, вагітних і багатодітних українців залишаться.

В уряді скаржаться, що витрачають на українців багато грошей. Йдеться про суми від 300 злотих на кожного до 500 злотих на кожну дитину. На думку чиновників, чотири місяці захисту — достатній термін, щоб біженці змогли знайти роботу та самостійно почати заробляти на їжу та житло.

Так, Сілезьке воєводство оцінило нинішні витрати на біженців у 190 мільйонів злотих. Нижньосілезьке місцеве самоврядування оцінює витрати у 64,5 млн злотих, а Підкарпатське воєводство — у 35,5 млн злотих.

Нагадаємо, що в середині червня про обмеження виплати допомоги переселенцям з України заявила Чехія. Парламент Чехії підтримав рішення про обмеження гуманітарної допомоги українським біженцям, щомісячна сума якого складала 5 тис. крон (200 євро) та сплачувалася перші шість місяців.

Раніше Фокус з'ясував, яку зарплату одержують українські біженці в Польщі, котрі змогли знайти роботу. За даними місцевого фінансового ресурсу, 39% компаній пропонують українцям від 19,7 до 24,9 злотих брутто за годину. Тобто за місяць без вирахування податків співробітнику нарахують в еквіваленті приблизно 685-865 євро, а на руки видадуть на 28% менше.