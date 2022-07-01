Польша прекращает выплату помощи украинцам, – Rzeczpоspolitaе

Польское правительство приняло решение не продолжать затратные для госбюджета выплаты для украинских беженцев, а стимулировать их находить работу.

С 1 июля польское правительство перестает выплачивать государственную помощь украинцам в размере 40 злотых на жилье и еду. Об этом пишет Rzeczpоspolita.

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Польша уверена, что вынужденные переселенцы способны адаптироваться самостоятельно и стать независимыми от государственных выплат.

В то же время, льготы для инвалидов, беременных и многодетных украинцев останутся.

В правительстве жалуются, что тратят на украинцев очень много денег. Речь идет о суммах от 300 злотых на каждого до 500 злотых на каждого ребенка. По мнению чиновников, четыре месяца защиты – достаточный срок, чтобы беженцы смогли найти работу и самостоятельно начать зарабатывать на еду и жилье.

Так, Силезское воеводство оценило нынешние расходы на беженцев в 190 миллионов злотых. Нижнесилезское местное самоуправление оценивает расходы в 64,5 млн. злотых, а Подкарпатское воеводство – в 35,5 млн. злотых.

Напомним, что в середине июня об ограничении выплаты помощи переселенцам из Украины заявила Чехия. Парламент Чехии поддержал решение об ограничении гуманитарной помощи украинским беженцам, ежемесячная сумма которого составляла 5 тыс крон (200 евро) и выплачивалась первые шесть месяцев.

Ранее Фокус выяснил, какую зарплату получают украинские беженцы в Польше, которые смогли найти работу. По данным местного финансового ресурса, 39% компаний предлагают украинцам от 19,7 до 24,9 злотых брутто в час. То есть, за месяц без вычета налогов сотруднику насчитают в эквиваленте около 685-865 евро, а на руки выдадут на 28% меньше.