В Чехии ограничили выплаты пособий переселенцам из Украины
Внесенные парламентом страны поправки запрещают получать украинцам ежемесячную финансовую помощь в размере 5000 крон в случае, если они являются граждами ЕС.
Парламент Чехии поддержал решение об ограничении гуманитарного пособия украинским переселенцам, ежемесячная сумма которого составляла 5000 крон (200 евро), и которая выплачивалась первые шесть месяцев. Также внесены поправки, которые запрещают получать денежные пособия украинцам с двойным гражданством. Таким образом, парламент принимает меры, направленные против "дотационного туризма", сообщает чешская общественная радиокомпания Czech Radio.
"Упомянутая сумма уже не будет начисляться, если чешское государство бесплатно предоставляет прибывшим беженцам кров, питание и гигиенические средства", — говорится в сообщении.
Также государство будет проверять, проживают ли зарегистрированные в стране беженцы по тем адресам, которые были ими заявлены. Отмечается, что денежное пособие для беженцев будет начисляться по месту постоянной регистрации, начиная со второго месяца пребывания в Чехии.
Теперь желающие получить временную защиту должны подтвердить наличие места жительства в случае, если жилье не было предоставлено региональным центром помощи беженцам.
Одобренные поправки также прямо запрещают получение гуманитарной финансовой помощи гражданами ЕС. То есть украинцы, у которых кроме украинского также есть, например, венгерское гражданство, не могут расчитывать на выплаты.
Кроме того, чешские власти изменили правила размещения в общежитиях. Согласно депутатской поправке, вносимые в закон lex Ukrajina чешские министерства, краевые администрации и муниципалитеты после окончания действия режима чрезвычайного положения должны продолжить обеспечивать беженцев временными приютами и жильем. Однако проживание во временном жилье должно длиться не более трех месяцев, а в случае пребывания в приюте (палатки или спортзалы) — не более месяца.
Региональные власти могут размещать беженцев также в помещениях, не предназначенных для проживания, а заключение договоров с поставщиками жилья не будет подлежать государственным заказам.
Напомним, вопрос об изменениях в организации гуманитарной помощи решался с 19 мая 2022. Вопрос об ограничениях дотаций в размере 5000 крон рассматривался на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, где говорилось о том, что в случае предоставления бесплатного питания и средств гигиены, украинским беженцам будет отказано в выплате.
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