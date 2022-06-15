В Чехии ограничили выплаты пособий переселенцам из Украины

Внесенные парламентом страны поправки запрещают получать украинцам ежемесячную финансовую помощь в размере 5000 крон в случае, если они являются граждами ЕС.

Парламент Чехии поддержал решение об ограничении гуманитарного пособия украинским переселенцам, ежемесячная сумма которого составляла 5000 крон (200 евро), и которая выплачивалась первые шесть месяцев. Также внесены поправки, которые запрещают получать денежные пособия украинцам с двойным гражданством. Таким образом, парламент принимает меры, направленные против "дотационного туризма", сообщает чешская общественная радиокомпания Czech Radio.

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"Упомянутая сумма уже не будет начисляться, если чешское государство бесплатно предоставляет прибывшим беженцам кров, питание и гигиенические средства", — говорится в сообщении.

Также государство будет проверять, проживают ли зарегистрированные в стране беженцы по тем адресам, которые были ими заявлены. Отмечается, что денежное пособие для беженцев будет начисляться по месту постоянной регистрации, начиная со второго месяца пребывания в Чехии.

Теперь желающие получить временную защиту должны подтвердить наличие места жительства в случае, если жилье не было предоставлено региональным центром помощи беженцам.

Одобренные поправки также прямо запрещают получение гуманитарной финансовой помощи гражданами ЕС. То есть украинцы, у которых кроме украинского также есть, например, венгерское гражданство, не могут расчитывать на выплаты.

Кроме того, чешские власти изменили правила размещения в общежитиях. Согласно депутатской поправке, вносимые в закон lex Ukrajina чешские министерства, краевые администрации и муниципалитеты после окончания действия режима чрезвычайного положения должны продолжить обеспечивать беженцев временными приютами и жильем. Однако проживание во временном жилье должно длиться не более трех месяцев, а в случае пребывания в приюте (палатки или спортзалы) — не более месяца.

Региональные власти могут размещать беженцев также в помещениях, не предназначенных для проживания, а заключение договоров с поставщиками жилья не будет подлежать государственным заказам.

Напомним, вопрос об изменениях в организации гуманитарной помощи решался с 19 мая 2022. Вопрос об ограничениях дотаций в размере 5000 крон рассматривался на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, где говорилось о том, что в случае предоставления бесплатного питания и средств гигиены, украинским беженцам будет отказано в выплате.

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