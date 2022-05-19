Чехия может отказать украинским беженцам в праве на гуманитарную дотацию в 5000 крон

В дотации будет отказано тем гражданам Украины, которые бесплатно получают в Чехии питание и средства гигиены.

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Граждане Украины, проживающие на территории Чехии в статусе беженцев могут лишиться права получать гуманитарную дотацию от государства в размере 5 тысяч крон (6 281 грн). В эту категорию лиц попадут те украинские беженцы, которые бесплатно получают в Чехии питание и средства гигиены. Об этом сообщает Radio Prague International.

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На заседании парламентского комитета по социальным вопросам заместитель министра труда Ива Мергаутова сообщила, что эта поправка к закону "lex Ukrajina", что регулирует правила приема беженцев из Украины, передана на рассмотрение в кабинет министров Чехии.

Отмечается, что на сегодняшний день беженцы имеют право на получение одноразовой дотации в 5 тыс крон, для покрытия расходов на первое время проживания в Чехии. Но в случае подтверждения отсутствия иных источников дохода, украинские беженцы могут рассчитывать на выплату этой дотации еще в течение 5 месяцев.

Однако в случае предоставления бесплатного питания и средств гигиены, беженцам будет отказано в выплате.

Кроме этого нововведения поправка к "lex Ukrajina" предусматривает выплату "дотации солидарности" владельцам жилья, которые бесплатно поселили граждан Украины, даже если беженцы сами оплачивают газ и электроэнергию.

Издание также отмечает, что такая система помощи беженцам была резко раскритикована некоторыми политиками Чехии. Оппозиционеры заявляют, что украинцы умышленно приезжать в страну с целью получить гуманитарную субсидию.

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Ранее Фокус разбирался в проблеме, с которой сталкиваются украинские беженцы в Европе. Из разных стран приходят сообщения о том, что граждане Украины, бежавшие от войны и оказавшись в чужой стране, становятся жертвами сексуальной эксплуатации и торговли людьми.

Кабинет министров Украины 15 апреля инициировал две дополнительные программы выплат для перемещенных граждан Украины. Граждане, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2 200 грн каждый месяц на каждого члена семьи.