Чехія може відмовити українським біженцям у праві на гуманітарну дотацію в 5000 крон

У дотації буде відмовлено тим громадянам України, які безплатно отримують у Чехії харчування та засоби гігієни.

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Громадяни України, які проживають на території Чехії в статусі біженців, можуть позбутися права отримувати гуманітарну дотацію від держави в розмірі 5 тисяч крон (6 281 грн). До цієї категорії осіб потраплять ті українські біженці, які безплатно отримують у Чехії харчування та засоби гігієни. Про це повідомляє Radio Prague International.

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На засіданні парламентського комітету із соціальних питань заступниця міністра праці Іва Мергаутова повідомила, що цю поправку до закону lex Ukrajina, що регулює правила прийому біженців із України, передали на розгляд до кабінету міністрів Чехії.

Зазначається, що сьогодні біженці мають право на отримання одноразової дотації в 5 тис. крон для покриття витрат на перший час проживання в Чехії. Але в разі підтвердження відсутності інших джерел доходу українські біженці можуть розраховувати на виплату цієї дотації ще протягом 5 місяців.

Однак у разі надання безплатного харчування та засобів гігієни біженцям буде відмовлено у виплаті.

Окрім цього нововведення, поправка до lex Ukrajina передбачає виплату "дотації солідарності" власникам житла, які безплатно поселили громадян України, навіть якщо біженці самі оплачують газ і електроенергію.

Видання також зазначає, що така система допомоги біженцям була різко розкритикована деякими політиками Чехії. Опозиціонери заявляють, що українці навмисне приїжджатимуть у країну з метою отримати гуманітарну субсидію.

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Раніше Фокус розбирався з проблемою, з якою стикаються українські біженці в Європі. З різних країн надходять повідомлення про те, що громадяни України, які втекли від війни і, опинившись у чужій країні, стають жертвами сексуальної експлуатації та торгівлі людьми.

Кабінет Міністрів України 15 квітня ініціював дві додаткові програми виплат для переміщених громадян України. Громадяни, які потребують додаткового захисту, отримуватимуть по 2 200 грн щомісяця на кожного члена сім'ї.