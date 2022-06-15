У Чехії обмежили виплати допомоги переселенцям з України

Внесені парламентом країни поправки забороняють отримувати українцям щомісячну фінансову допомогу у розмірі 5 000 крон у разі, якщо вони є громадянами ЄС.

Парламент Чехії підтримав рішення про обмеження гуманітарної допомоги українським переселенцям, щомісячна сума якого становила 5 000 крон (200 євро) та яка виплачувалася перші шість місяців. Також внесено поправки, які забороняють отримувати фінансову допомогу українцям із подвійним громадянством. Так, парламент вживає заходів, спрямованих проти "дотаційного туризму", повідомляє чеська громадська радіокомпанія Czech Radio.

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"Згадана сума вже не нараховуватиметься, якщо чеська держава безкоштовно надає біженцям притулок, харчування та гігієнічні засоби", — йдеться в повідомленні.

Також держава перевірятиме, чи проживають зареєстровані в країні біженці за тими адресами, які були ними заявлені. Зазначається, що грошова допомога для біженців нараховуватиметься за місцем постійної реєстрації, починаючи з другого місяця перебування в Чехії.

Тепер охочі отримати тимчасовий захист мають підтвердити наявність місця проживання у разі, якщо житло не було надано регіональним центром допомоги біженцям.

Схвалені поправки також прямо забороняють отримання гуманітарної фінансової допомоги громадянами ЄС. Тобто українці, у яких, крім українського, також є, наприклад, угорське громадянство, не можуть розраховувати на виплати.

Крім того, чеська влада змінила правила розміщення у гуртожитках. Згідно з депутатською поправкою, чеські міністерства, крайові адміністрації та муніципалітети, що вносяться до закону lex Ukrajina, після закінчення дії режиму надзвичайного стану повинні продовжити забезпечувати біженців тимчасовими притулками та житлом. Однак проживання у тимчасовому житлі має тривати не більше трьох місяців, а в разі перебування у притулку (намети або спортзали) — не більше місяця.

Регіональна влада може розміщувати біженців також у приміщеннях, не призначених для проживання, а укладання договорів із постачальниками житла не підлягатиме державним замовленням.

Нагадаємо, питання про зміни в організації гуманітарної допомоги вирішувалося з 19 травня 2022 року. Питання про обмеження дотацій у розмірі 5 000 крон розглядалося на засіданні парламентського комітету із соціальних питань, де йшлося про те, що в разі надання безкоштовного харчування і засобів гігієни, українським біженцям буде відмовлено у виплаті.

Раніше повідомлялося, що вимушений виїзд у Росію або перетин державного кордону у бік Росії не є порушенням закону України. У Мінінтеграції повідомили, що подібне перетин кордону є вимушеним, тому не підпадає під адміністративну відповідальність.