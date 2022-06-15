Вимушений виїзд у Росію із зони бойових дій не є злочином, — Мінінтеграції
За словами чиновників, подібний перетин кордону є вимушеним, тому не підпадає під адміністративну відповідальність.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (ТОТ) України визначило юридичні межі для громадян, які з об'єктивних причин змушені виїжджати із зони бойових дій або окупації у Росію. Такі громадяни не є злочинцями та не порушують українське законодавство, повідомляє пресслужба відомства.
"Багато українців зараз змушені виїжджати із зони бойових дій або окупації через тимчасово окуповані території або через Росію, щоб дістатися безпечного місця", — йдеться у повідомленні.
У відповідь на запитання, чи порушують такі громадяни закон України, у міністерстві чітко й однозначно відповіли, що вимушений виїзд у Росію чи перетин державного кордону не є порушенням закону.
"Такий перетин (кордон) здійснюється у стані крайньої необхідності, що відповідно до статей 17, 18 та 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, унеможливлює адміністративну відповідальність", — відповіли у відомстві.
У міністерстві також повідомили, що в будь-якій ситуації громадяни можуть звернутися за роз'ясненнями на Гарячу лінію Міністерства інтеграції з вирішення кризових питань за номером — 1548.
Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології на замовлення організації CASE провів опитування, за результатами якого з'ясувалося, що понад 57% українських дітей будуть рости за кордоном, якщо війна в Україні продовжиться на невизначений час. Водночас 85,1% громадян хочуть, щоб їхні діти залишилися в Україні, але за умови, що країна отримає вагомі гарантії безпеки.
У Львові поліція затримала чоловіка, який був організатором незаконного перетину державного кордону України. За свої "послуги" правопорушник брав від 3 000 до 5 000 доларів США.