Вимушений виїзд у Росію із зони бойових дій не є злочином, — Мінінтеграції

За словами чиновників, подібний перетин кордону є вимушеним, тому не підпадає під адміністративну відповідальність.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (ТОТ) України визначило юридичні межі для громадян, які з об'єктивних причин змушені виїжджати із зони бойових дій або окупації у Росію. Такі громадяни не є злочинцями та не порушують українське законодавство, повідомляє пресслужба відомства.

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"Багато українців зараз змушені виїжджати із зони бойових дій або окупації через тимчасово окуповані території або через Росію, щоб дістатися безпечного місця", — йдеться у повідомленні.

У відповідь на запитання, чи порушують такі громадяни закон України, у міністерстві чітко й однозначно відповіли, що вимушений виїзд у Росію чи перетин державного кордону не є порушенням закону.

"Такий перетин (кордон) здійснюється у стані крайньої необхідності, що відповідно до статей 17, 18 та 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, унеможливлює адміністративну відповідальність", — відповіли у відомстві.

У міністерстві також повідомили, що в будь-якій ситуації громадяни можуть звернутися за роз'ясненнями на Гарячу лінію Міністерства інтеграції з вирішення кризових питань за номером — 1548.

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології на замовлення організації CASE провів опитування, за результатами якого з'ясувалося, що понад 57% українських дітей будуть рости за кордоном, якщо війна в Україні продовжиться на невизначений час. Водночас 85,1% громадян хочуть, щоб їхні діти залишилися в Україні, але за умови, що країна отримає вагомі гарантії безпеки.

У Львові поліція затримала чоловіка, який був організатором незаконного перетину державного кордону України. За свої "послуги" правопорушник брав від 3 000 до 5 000 доларів США.