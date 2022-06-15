Вынужденный выезд в Россию из зоны боевых действий не является преступлением,— Мининтеграции

По словам чиновников, подобное пересечение границы является вынужденным, поэтому не подпадает под административную ответственность.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины определило юридические рамки для граждан, которые в силу объективных причин вынуждены выезжать из зоны боевых действий или оккупации в Россию. Такие граждане не являются преступниками и не нарушают украинское законодательство, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Многие украинцы сейчас вынуждены выезжать из зоны боевых действий или оккупации через временно оккупированные территории или через Россию, чтобы добраться до безопасного места", — говорится в сообщении.

В ответ на вопрос, нарушают ли такие граждане закон Украины, в министерстве четко и однозначно ответили, что вынужденный выезд в Россию или пересечение государственной границы в этой не является нарушением закона.

"Такое пересечение (границы) осуществляется в состоянии крайней необходимости, что в соответствии со статьями 17,18 и 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях, исключает административную ответственность", — ответили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что в любой ситуации граждане могут обратится за разъясненниями на Горячую линию Министерства интеграции по решениям кризисных вопросов по номеру — 1548.

Напомним, Киевский международный институт социологии по заказу организации CASE провел опрос, по результатам которого выяснилось, что более 57% украинских детей будут расти за рубежом, если война в Украине продлится на неопределенное время. В то же время, 85,1% граждан хотят, чтобы их дети остались в Украине, но при условии, что страна получит весомые гарантии безопасности.

Во Львове полиция задержала мужчину, который был организатором незаконного пересечения государственной границы Украины. За свои "услуги" правонарушитель брал от 3000 до 5000 долларов США.