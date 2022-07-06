Как украинским беженцам получить медицинскую помощь в Литве: Минздрав дал объяснение

Украинцы, которые из-за российско-украинской войны были вынуждены искать убежище в Литве, имеют право на бесплатные терапевтические, стоматологические, гинекологические и психиатрические услуги.

Вынужденные переселенцы из Украины, оказавшиеся в Литве, могут получить бесплатную медицинскую помощь. Такую информацию обнародовали на странице Министерства здравоохранения Украины в Фейсбуке.

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Правда, воспользоваться бесплатными медицинскими услугами могут только те украинские граждане, которые уже получили временный вид на жительство в Литве.

Как получить право на оказание медицинской помощи в Литве

В регистрационном центре украинец получит карточку, где будет указан персональный код электронной истории здоровья ESI. Этот код позволяет идентифицировать человека для получения медицинских услуг и лекарств по рецепту – его следует показывать в медицинских учреждениях и аптеках.

Чтобы получить консультацию врача-специалиста в государственной больнице, украинцам в Литве сначала нужно обратиться к семейному врачу (терапевту). Он назначит необходимое лечение и выпишет рецепт на медикаменты. В случае необходимости семейный врач может направить больного к профильному медицинскому специалисту или дать разрешение на госпитализацию.

Какие услуги будут доступны украинцам после регистрации

Карточка предоставляет право владельцу получать следующие медицинские услуги:

▪️ услуги скорой помощи и здравоохранения;

▪️ медицинскую реабилитацию раненых на войне;

▪️ прививки от COVID-19.

Медицинская помощь беженцам, которые не оформили страховку

Украинцы, прибывшие в Литву в поисках временного убежища и не успевшие оформить медицинскую страховку, могут получить срочную помощь врача в медицинском учреждении муниципалитета, где они зарегистрировались ранее.

Им при необходимости будут предоставлены следующие медицинские услуги:

неотложная медицинская помощь;

осмотр и медицинская помощь во время беременности;

медицинская помощь при родах;

другие медицинские услуги, неоказание которых может привести к ухудшению здоровья и необходимости неотложной медицинской помощи;

реабилитация пострадавших от войны;

вакцинация против COVID-19;

вакцинация детей по календарю прививок;

необходимые лекарства по рецепту.

Медпомощь в Литве для беременных женщин

В Литве государство оказывает полностью безвозмездную медицинскую помощь во время беременности и родов, которая охватывает любое необходимое лечение: для матери и плода во время беременности, для матери и ребенка во время родов в медицинском учреждении (но не на дому) и в послеродовой период.

Во время беременности предусмотрены не менее шести осмотров у гинеколога, а также УЗИ и другие анализы. Также беременная имеет возможность пройти бесплатный осмотр у окулиста и стоматолога.

Обычно после родов пациентка остается в больнице около трех дней в зависимости от их вида. Партнеру разрешают остаться на ночь с пациенткой. Также в больнице после родов можно воспользоваться услугами акушеров.

Лечение у стоматолога в Литве

Украинцы, прибывшие в Литву в связи с войной, могут получить безвозмездную стоматологическую помощь вне зависимости от наличия у них медицинского страхования.

Обязательно медицинское страхование в Литве частично покрывает стоматологические услуги. Национальная касса оплачивает работу врача, а пациент должен заплатить за лекарства, пломбы и другие стоматологические материалы. Важно помнить, что эти услуги бесплатны только в учреждениях, имеющих договор с Национальной кассой.

Некоторые категории населения имеют право на бесплатное протезирование зубов:

лица пенсионного возраста;

дети до 18 лет;

лица, признанные нетрудоспособными;

пациенты, проходившие лечение рака полости рта.

Как вызвать экстренную медицинскую помощь

Вызвать экстренную медицинскую помощь в Литве можно по номерам:

112;

03;

103;

033.

Где и как купить необходимые лекарства

Если человек находится на лечении в стационаре, ему предоставляются все необходимые лекарства и медицинские препараты. В других случаях рецептурное лекарство для амбулаторного лечения назначает лечащий врач.

Рецептурное лекарство можно приобрести в аптеке. Для украинцев, вставших на учет в регистрационном центре, медицинские препараты бесплатны.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как украинским беженцам найти работу в странах Европы. В основном, это женщины и дети — выезд мужчин призывного возраста из Украины во время военного положения запрещен.

На днях также стало известно, что Польша прекращает выплату помощи украинцам. Правительство приняло решение не продлевать расходные для госбюджета выплаты для украинских беженцев, а стимулировать их находить работу.