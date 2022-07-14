"Нужно перестрадать": Лукашенко рассказал о "потере" Украины

По словам Лукашенко, из-за расширения НАТО на восток славяне оказались по разные стороны баррикад. Но политик уверен, что "славянская душа все выдержит".

На открытии фестиваля "Славянский базар" в Витебске белорусский президент Александр Лукашенко высказал заявил о том, что Украина была потеряна, якобы из-за того, что украинские власти решили отказаться от славянской идентичности. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

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По словам Лукашенко, из-за расширения НАТО на восток славяне оказались по разные стороны баррикад, вместе с тем белорусский лидер уверен, что знает, как решить эту проблему.

"Украина была потеряна для восточнославянского мира еще до начала военной спецоперации РФ", — заявил Лукашенко.

"Славянская душа все выдержит, в очередной раз перестрадает, — убежден белорусский президент, — а идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют".

Напомним, что Россия планирует утилизировать белорусскую армию в Украине с тем, чтобы отстранить Лукашенко от власти. Такое мнение выразил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк. После того, как РБ останется без вооруженных сил, Россия сможет легко ее оккупировать.

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко уволил генерала, ответственного за мобилизацию. Еще год назад президент Беларуси наградил генерал-майора Александра Шкиренко орденом "За службу Родине" ІІІ степени, а сейчас оставил его без должности.