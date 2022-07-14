"Потрібно перестраждати": Лукашенко розповів про "втрату" України

За словами Лукашенка, через розширення НАТО на схід слов'яни опинилися по різні боки барикад. Але політик упевнений, що "слов'янська душа все витримає".

На відкритті фестивалю "Слов'янський базар" у Вітебську білоруський президент Олександр Лукашенко висловив, що Україна була втрачена, нібито через те, що українська влада вирішила відмовитися від слов'янської ідентичності. Про це повідомляється на сайті президента Білорусі.

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За словами Лукашенка, через розширення НАТО на схід слов'яни опинилися по різні боки барикад, натомість білоруський лідер упевнений, що знає, як вирішити цю проблему.

"Україна була втрачена для східнослов'янського світу ще до початку військової спецоперації РФ", — заявив Лукашенко.

"Слов'янська душа все витримає, вкотре перетерпить, — переконаний білоруський президент, — а ідеї добра, миру та справедливості знову переможуть".

За словами Лукашенка, українська мова завжди звучатиме на міжнародному фестивалі мистецтв "Слов'янський базар" у Вітебську. При цьому українці, як братський народ, повернуться до своєї родини.

Нагадаємо, що Росія планує утилізувати білоруську армію в Україні для того, щоб усунути Лукашенка від влади. Таку думку висловив радник голови ОП України Михайло Подоляк. Після того, як РБ залишиться без збройних сил, Росія зможе її легко окупувати.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко звільнив генерала, відповідального за мобілізацію. Ще рік тому президент Білорусі нагородив генерал-майора Олександра Шкіренка орденом "За службу Батьківщині" ІІІ ступеня, а зараз залишив його без посади.