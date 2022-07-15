В России ночью решили проверить экстренную систему оповещения (видео)

Ксения Собчак показала кадры того, как по российскому ТВ проверяли работу экстренной системы оповещения. При этом заставка была по всем каналам.

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала, что минувшей ночью в 3:30 утра в Москве проверяли экстренную систему оповещения по телевидению. Об этом сообщается в Telegram-канале Собчак.

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Журналистка выложила видеозапись проверки. По ее словам, заставка была на всех телеканалах — от "Спаса" и ТНТ до федеральных.

"Время точное до секунды. Традиционное доброе утро, господа", — написала Собчак.

Появился ответ МЧС РФ

В российском Министерстве чрезвычайных ситуаций назвали причину ночной проверки экстренной системы оповещения по ТВ. Представители ведомства уточнили, что такое решение находится в ведении полномочных органов власти субъектов РФ.

"В соответствии с федеральным законодательством, создание и поддержание в постоянной готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения, в том числе обеспечение своевременного оповещения населения является полномочием органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления", — отмечается в сообщении МЧС в ответе на запрос журналистов.

Представители ведомства также уточнили, что проверки систем оповещения проводятся согласно графикам.

Напомним, что власти РФ решили разместить систему наблюдения на госгранице с Украиной, однако это не панацея. Российской системе "Безопасный город" недостает необходимого программного обеспечения, которое бы распознавало такие угрозы, как драки, ограбления или же ДТП. В планах российского МЧС развертывание системы "Безопасный город", вместе с тем, по мнению экспертов, такой шаг вряд ли поможет должным образом обеспечить безопасность.

Благодаря новым ракетам для HIMARS в досягаемости ВСУ окажется каждый дюйм оккупированной Украины. Имеющиеся ракеты HIMARS дальностью 84 км уже навели шороху на позициях РФ. Однако ракеты ATACMS, которые США могут поставить Украине, бьют на 300 км. И помогут держать на прицеле Крымский мост и военные базы на оккупированном полуострове. Корабли в крымских портах и другие цели также будут в зоне действия ракетных систем американской разработки.