У Росії вночі вирішили перевірити екстрену систему оповіщення (відео)

Ксенія Собчак показала кадри того, як по російському ТБ перевіряли роботу екстреної системи оповіщення. При цьому заставка була по всіх каналах.

Російська журналістка Ксенія Собчак розповіла, що минулої ночі о 03:30 ранку в Москві перевіряли екстрену систему оповіщення по телебаченню. Про це повідомляється в Telegram-каналі Собчак.

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Журналістка виклала відеозапис перевірки. За її словами, заставка була на всіх телеканалах — від "Спаса" та ТНТ до федеральних.

"Час точний до секунди. Традиційного доброго ранку, панове", — написала Собчак.

З'явилася відповідь МНС РФ

У російському Міністерстві з надзвичайних ситуацій назвали причину нічної перевірки екстреної системи оповіщення по ТБ. Представники відомства уточнили, що таке рішення перебуває у віданні повноважних органів влади суб'єктів РФ.

"Відповідно до федерального законодавства, створення і підтримання у постійній готовності регіональних і муніципальних систем оповіщення населення, зокрема забезпечення своєчасного оповіщення населення є повноваженням органів державної влади суб'єктів РФ та органів місцевого самоврядування", — наголошується у повідомленні МНС у відповіді на запит журналістів.

Представники відомства також уточнили, що перевірки систем оповіщення проводяться згідно з графіками.

Нагадаємо, що влада РФ вирішила розмістити систему спостереження на держкордоні з Україною, проте це не панацея. Російській системі "Безпечне місто" бракує необхідного програмного забезпечення, яке розпізнавало б такі загрози, як бійки, пограбування або ДТП. У планах російського МНС розгортання системи "Безпечне місто", натомість, на думку експертів, такий крок навряд чи допоможе належно гарантувати безпеку.

Завдяки новим ракетам для HIMARS у досяжності ЗСУ опиниться кожен дюйм окупованої України. Наявні ракети HIMARS дальністю 84 км вже навели шереху на позиціях РФ. Проте ракети ATACMS, які можуть США поставити Україні, б'ють на 300 км. І допоможуть тримати на прицілі Кримський міст і військові бази на окупованому півострові. Кораблі в кримських портах та інші цілі також будуть у зоні дії ракетних систем американської розробки.