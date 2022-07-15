Путин провел совещание Совбеза РФ: о чем говорили

Президент РФ беседовал с министрами по видеосвязи и обсуждал "вопросы в регионах".

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Информация об этом появилась на официальном сайте президента РФ.

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Известно, что лично с министрами и политиками Путин не встречался. Совещание прошло в формате видеоконференции. Лидер РФ сидел в белой комнате за столом и общался по видеосвязи с членами Совбеза. Их он видел на большом мониторе.

По информации пресс-службы президента РФ он обсуждал ситуация в регионах России.

Путин заявил, что "наиболее острые вопросы" он и так решает с уполномоченными людьми каждый день. Но сегодня хочет уделить внимание и поточной ситуации в регионах своей страны.

В то же время с докладами выступили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Также неизвестно, обсуждал ли Путин на этом совещании Совбеза войну с Украиной.

Напомним, совещание Совета безопасности РФ прошло в один день с рассмотрением российским парламентом "неотложных вопросов".

Российский парламент официально закончил работу весенней сессии на прошлой неделе. По мнению российского военного эксперта Алексея Леонкова, на сегодняшнем заседании Госдумы депутаты могут рассмотреть вопрос, связанный с полномасштабной войной против Украины. Ранее Песков отмечал, что присутствовать на заседании парламента Путин не планирует.

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, депутаты сегодня рассматривают инициативы правительства и депутатов, направленные на поддержку граждан и экономики России. Ожидается, что парламентарии примут решение по 17 законопроектам.