США "разделили" Россию на республики: Госдума готовит экстренное заседание

Одна из комиссий правительства США разделила территорию РФ на несколько республик. Сибирь, Дальний Восток, Бурятия, Татарстан и Северный Кавказ должны обрести независимость от Москвы.

В США прошли слушания по вероятному разделу России, речь шла о создании новых республик. Видеозапись обсуждений по теме "деколонизация России" опубликовала Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе еще в конце июня. В СМИ эта тема поднялась накануне экстренного заседания Госдумы 15 июля.

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"Варварская война в Украиной, а до этого – в Сирии, Ливии, Грузии и в Чечне показали всему миру злобный имперский характер России. В Москве давно проводят политику империи, господствуя над коренными нерусскими народами. Кремль жестоко подавляет их национальное самовыражение и самоопределение", – говорят авторы инициативы.

Раздел территории РФ заключается в появлении новых республик – Сибирь, Дальний Восток, Уральская республика, Саха, Бурятия, Татарстан, Башкортостан и Северный Кавказ. Уже есть примерная карта новых территорий.

[ + – ] Россия, по замыслу американских политиков, должна распасться на отдельные республики

Комиссия подготовила следующий сценарий для России:

Создание демилитаризованной зоны на границах РФ с Евросоюзом, Украиной, Беларусью и Грузией;

Лишение РФ статуса ядерного государства и передача АЭС под международный контроль;

Обеспечение настоящего федерализма для всех республик;

Демократизация России и создание возможности для проведения свободных выборов в органы власти";

Приравнивание преступлений коммунистического и сталинского режима к нацистким;

Приватизация государственных холдингов, перезагрузка ФСБ и других силовых ведомств и публичное осуждение режима президента РФ Владимира Путина.

Раздел России – Госдума 15 июля готовит заседание

Российская Госдума 15 июля решила собраться на экстренное заседание, чтобы взяться за "неотложные вопросы". Радиостанция ВВС сообщала, что на прошлой неделе нижняя палата парламента официально закончила работу весенней сессии.

"Что именно будут рассматривать депутаты – до конца не ясно. Но такая срочность, особенно на фоне войны в Украине, удивила и даже напугала многих", отмечают журналисты.

[ + – ] Госдума 15 июля соберется на экстренное заседание для решения "неотложных вопросов"

"Накопились вопросы, требующие неотложного решения, в том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", – говорили некоторые российские депутаты.

Политолог Екатерина Шульман в общении с ВВС указала на возможность сбора Думы для ратификации международных договоров, в том числе "для признания независимости кого-нибудь".

"Но для этого эти "кто-нибудь" сначала должны референдум о самоопределении провести", – отметила она.

Шульман сомневается, что заседание 15 июля созывают для объявления мобилизации и введения военного положения, поскольку его вводит Путин.

Российский военный эксперт Алексей Леонков считает, что на экстренном заседании парламента могут рассмотреть вопрос окончательном решении войны в Украине военным путем.

[ + – ] Путин может объявить мобилизацию и военное положение без Госдумы Фото: ТАСС

"Планируемый США раздел России требует принятия незамедлительного решения. Без "денацификации" и "демилитаризации" Украины коллективный Запад предпримет ускоренные попытки воплотить свой план в жизнь", – говорит он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 12 июля отметил, что ему нечего сказать о грядущем заседании. Президент, по его словам, не планирует приезжать в Госдуму в день заседания и выступать там с заявлениями.

Возврат Аляски

Более чем за неделю до экстренного заседания спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США нужно помнить о "российской" Аляске.

"Америка пускай всегда помнит: там есть часть территории РФ – Аляска. Когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, пусть подумают, что нам есть что тоже возвращать", – пригрозил политик.

Также он сказал, что Россия не вмешивается во внутренние дела США.

"А они уже на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, выборы всех президентов — это из-за того, что вмешивается Россия", – добавил Володин.

Напомним, что украинские разведчики ранее говорили о провале РФ в полной оккупации Украины. Захватчики, по данным спецслужб, готовятся присоединить временно оккупированные территории.

Президент США Джо Байден в мае подписал программу ленд-лиза для Украины. Сейчас в приоритете американской помощи – программы, по которым не надо возвращать деньги.