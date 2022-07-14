США "розділили" Росію на республіки: Держдума готує екстрене засідання

Одна з комісій уряду США поділила територію РФ на кілька республік. Сибір, Далекий Схід, Бурятія, Татарстан і Північний Кавказ мають набути незалежності від Москви.

У США відбулися слухання щодо ймовірного поділу Росії, йшлося про створення нових республік. Відеозапис обговорень на тему "деколонізація Росії" опублікувала Комісія уряду США з безпеки та співробітництва в Європі ще наприкінці червня. У ЗМІ цю тему порушили напередодні екстреного засідання Держдуми 15 липня.

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"Варварська війна в Україною, а до цього — в Сирії, Лівії, Грузії та Чечні показали всьому світу злісний імперський характер Росії. У Москві давно проводять політику імперії, пануючи над корінними неросійськими народами. Кремль жорстоко придушує їхнє національне самовираження та самовизначення", — кажуть автори ініціативи.

Розділ території РФ полягає в появі нових республік — Сибір, Далекий Схід, Уральська республіка, Саха, Бурятія, Татарстан, Башкортостан і Північний Кавказ. Уже є приблизна карта нових територій.

[ + – ] Росія, за задумом американських політиків, має розпастись на окремі республіки

Комісія підготувала такий сценарій для Росії:

створення демілітаризованої зони на кордонах РФ із Євросоюзом, Україною, Білоруссю та Грузією;

позбавлення РФ статусу ядерної держави та передача АЕС під міжнародний контроль;

забезпечення справжнього федералізму всім республікам;

демократизація Росії та створення можливості для проведення вільних виборів до органів влади;

прирівнювання злочинів комуністичного та сталінського режиму до нацистських;

приватизація державних холдингів, перезавантаження ФСБ та інших силових відомств і публічне засудження режиму президента РФ Володимира Путіна.

Держдума 15 липня готує засідання

Російська Держдума 15 липня вирішила зібратися на екстрене засідання, щоби взятися за "невідкладні питання". Радіостанція ВВС повідомляла, що минулого тижня нижня палата парламенту офіційно закінчила роботу весняної сесії.

"Що саме розглядатимуть депутати — до кінця не зрозуміло. Але така терміновість, особливо на тлі війни в Україні, здивувала та навіть налякала багатьох", — зазначають журналісти.

[ + – ] Держдума 15 липня збереться на екстрене засідання для вирішення "нагальних питань"

"Накопичилися питання, що вимагають невідкладного вирішення, зокрема будуть розглянуті урядові ініціативи", — говорили деякі російські депутати.

Політологиня Катерина Шульман у спілкуванні з ВВС вказала на можливість збору Думи для ратифікації міжнародних договорів, у тому числі "для визнання незалежності будь-кого".

"Але для цього ці "хтось" спочатку мають референдум про самовизначення провести", — зазначила вона.

Шульман сумнівається, що засідання 15 липня скликають для оголошення мобілізації та запровадження воєнного стану, оскільки його запроваджує Путін.

Російський військовий експерт Олексій Леонков вважає, що на екстреному засіданні парламенту можуть розглянути питання про остаточне вирішення війни в Україні військовим шляхом.

[ + – ] Путін може оголосити мобілізацію та воєнний стан без Держдуми Фото: ТАСС

"Планований США розділ Росії вимагає ухвалення негайного рішення. Без "денацифікації" та "демілітаризації" України колективний Захід зробить прискорені спроби втілити свій план у життя", — каже він.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 12 липня зазначив, що йому нема чого сказати про майбутнє засідання. Президент, за його словами, не планує приїжджати в Держдуму в день засідання та виступати там із заявами.

Повернення Аляски

Більш ніж за тиждень до екстреного засідання спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що США потрібно пам'ятати про "російську" Аляску.

"Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина території РФ — Аляска. Коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, нехай подумають, що нам є що теж повертати", — погрозив політик.

Також він сказав, що Росія не втручається у внутрішні справи США.

"А вони вже протягом десятиліть кажуть, що все те, що в них відбувається, вибори всіх президентів — це через те, що Росія втручається", — додав Володін.

Нагадаємо, що українські розвідники раніше говорили про провал РФ у повній окупації України. Загарбники, за даними спецслужб, готуються долучити тимчасово окуповані території.

Президент США Джо Байден у травні підписав програму ленд-лізу для України. Зараз у пріоритеті американської допомоги — програми, за якими не треба повертати гроші.