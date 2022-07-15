Путін провів нараду Ради безпеки РФ: про що говорили

Президент РФ розмовляв з міністрами, використовуючи відеозв'язок, та обговорював "питання в регіонах".

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 15 липня, провів нараду з постійними членами Ради Безпеки. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті президента РФ.

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Відомо, що особисто з міністрами та політиками Путін не зустрічався. Нарада відбулася у форматі відеоконференції. Лідер РФ сидів у білій кімнаті за столом і спілкувався через відеозв'язок з членами Радбезу. Їх він бачив на великому моніторі.

За інформацією пресслужби президента РФ, він обговорював ситуація в регіонах Росії.

Путін заявив, що "найгостріші питання" він і так розв'язує з уповноваженими людьми щодня. Але сьогодні хоче приділити увагу і теперішній ситуації в регіонах своєї країни.

Водночас із доповідями виступили директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков та Міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев.

Також невідомо, чи обговорював Путін на цій нараді Радбезу війну з Україною.

Нагадаємо, нарада Ради безпеки РФ відбулася в один день із розглядом російським парламентом "невідкладних питань".

Російський парламент офіційно закінчив роботу весняної сесії минулого тижня. На думку російського військового експерта Олексія Леонкова, на сьогоднішньому засіданні Держдуми депутати можуть розглянути питання пов'язані з повномасштабною війною проти України. Раніше Пєсков зазначав, що бути присутнім на засіданні парламенту Путін не планує.

За словами спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, депутати сьогодні розглядають ініціативи уряду та депутатів, спрямовані на підтримку громадян та економіки Росії. Очікується, що парламентарі ухвалять рішення щодо 17 законопроєктів.