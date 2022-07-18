Самый "русский" район Брайтон-бич в Нью-Йорке переименуют в "Украинский путь"

Новый законопроект властей Нью-Йорка в целом затронет 78 улиц и общественных мест, которые получат новые названия.

Власти Нью-Йорка 14 июля одобрили законопроект о переименовании Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине на "Украинский путь". Об этом сообщил в Twitter постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

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Согласно законопроекту, расположенный на юге Бруклина район Brighton Beach, который считается самым "русским" из-за большого количества эмигрантов из СССР, теперь будет называться Ukrainian Way (Украинский путь).

Кроме того городской совет Нью-Йорка одобрил переименование Вудсайд-авеню между 76-й и 79-й улицами в Квинсе – на Маленький Таиланд, поскольку этот район известен во всем городе большим количеством тайских ресторанов.

"Малый бизнес, который там находится, и мероприятия, которые там проводятся, действительно отражают красоту и энергию нашего тайского сообщества не только в Джексон Хайтс и Элмхерсте, но и во всем Куинсе и по всему городу", — отметили в мэрии Нью-Йорка.

В целом законопроект затронет 78 улиц и общественных мест Нью-Йорка, которые получат новые названия после подписания законопроекта мэром города Эриком Адамсом.

Чем известен район Брайтон-бич?

После того, как иммиграционная политика в Советском Союзе стала менее строгой, тысячи советских граждан, в основном евреев вместе с политическими диссидентами, переехали в США. Район южного Бруклина получил известность с середины 1970-годов, как место компактного проживания эмигрантов из СССР, преимущественно из России и Украины.

Население Брайтон-бич составляет около 350 тысяч человек. Он известен наличием множества ресторанов, кафе, концертных залов, принадлежащих русской общине. Здесь же расположены культурные и просветительские центры — русскоязычные радиостанции, телестудии, редакции газет, школы и другая инфраструктура.

Примечательно, что более трети жителей этого района плохо разговаривают на английском, а некоторые вовсе не знают языка.

Напомним, что власти Москвы изменили название улицы, где расположено посольство США в России, которое раньше находилось по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8. Теперь территория возле посольства США переименована в "площадь Донецкой Народной Республики", однако в футере сайта американского дипведомства вместо нового адреса указаны географические координаты.

Киевские власти предложили переименовать почти 300 объектов столицы, названия которых связаны с Россией и ее деятелями. В КГГА сообщили, что более 6,5 млн украинцев отдали свои голоса о дерусификации улиц, проспектов и других мест Киева.