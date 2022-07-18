Найбільш "російський" район Брайтон-біч у Нью-Йорку перейменують на "Український шлях"

Новий законопроєкт влади Нью-Йорка загалом торкнеться 78 вулиць і громадських місць, які отримають нові назви.

Влада Нью-Йорка 14 липня схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Брукліні на "Український шлях". Про це повідомив у Twitter постпред України в ООН Сергій Кислиця.

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Згідно із законопроєктом, розташований на півдні Брукліна район Brighton Beach, який вважається "російським" через велику кількість емігрантів із СРСР, тепер називатиметься Ukrainian Way (Український шлях).

Крім того, міська рада Нью-Йорка схвалила перейменування Вудсайд-авеню між 76-ю та 79-ю вулицями в Квінсі — на Маленький Таїланд, оскільки цей район відомий у всьому місті великою кількістю тайських ресторанів.

"Малий бізнес, який там знаходиться, і заходи, які там проводяться, справді відображають красу й енергію нашої тайської спільноти не лише у Джексон Гайтс та Елмгерсті, а й у всьому Квінсі та по всьому місту", — зазначили в мерії Нью-Йорка.

Загалом законопроєкт торкнеться 78 вулиць і громадських місць Нью-Йорка, які отримають нові назви після підписання законопроєкту мером міста Еріком Адамсом.

Чим відомий район Брайтон-Біч?

Після того, як імміграційна політика в Радянському Союзі стала менш суворою, тисячі радянських громадян, переважно євреїв разом із політичними дисидентами, переїхали до США. Район південного Брукліна здобув популярність із середини 1970-х років, як місце компактного проживання емігрантів із СРСР, переважно з Росії та України.

Населення Брайтон-Біч складає приблизно 350 тисяч осіб. Він відомий наявністю багатьох ресторанів, кафе, концертних залів, що належать російській громаді. Тут же розташовані культурні та просвітницькі центри — російськомовні радіостанції, телестудії, редакції газет, школи й інша інфраструктура.

Варто зазначити, що понад третина мешканців цього району погано розмовляють англійською, а деякі зовсім не знають мови.

Нагадаємо, що влада Москви змінила назву вулиці, де розташоване посольство США в Росії, яке раніше знаходилося за адресою Великий Дев'ятинський провулок, будинок 8. Тепер територія біля посольства США перейменована на "площу Донецької Народної Республіки", проте у футері сайту американського дипвідомства замість нового адреси вказані географічні координати.

Київська влада запропонувала перейменувати майже 300 об'єктів столиці, назви яких пов'язані з Росією та її діячами. У КМДА повідомили, що понад 6,5 млн українців віддали свої голоси про дерусифікацію вулиць, проспектів та інших місць Києва.