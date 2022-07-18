"Правая рука" Путина пережил покушение, — СМИ

Николая Патрушева, которого называют вероятным приемником Владимира Путина, вероятно отравили синтетическим ядом.

Экс-глава секретной службы ФСБ и секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев в недавнем времени пережил на себя покушение. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на один из оппозиционных Телеграм-каналов РФ.

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В начале июня Патрушев по версии СМИ попал в больницу с ухудшением здоровья.

Издание утверждает, что экс-глава секретной службы ФСБ был отравлен синтетическим ядом. Но ему удалось выжить и пережить покушение на свою жизнь.

"Кто стоит за покушением, каковы мотивы и как вообще стало возможным организовать фактически совершившееся покушение на представителя столь высокого уровня власти, пока неизвестно", — цитирует Daily Mail свой источник.

Этот же источник утверждает, что отравление Патрушева, которого в РФ в узких кругах называют возможным приемником Путина, — не инсценировка, а начало крупного передела власти.

Последний раз Патрушев на людях появлялся 5 и 6 июля. Тогда он находился в восточных регионах РФ. В пятницу он якобы присутствовал на видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Но и тогда лица политика не показывали крупным планом.

Кто такой Патрушев?

Николай Патрушев занимает должность секретаря Совета безопасности РФ с 2008 года. В период 1999 — 2008 гг. он возглавлял ФСБ, сменив на этом посту Путина.

Напомним, ранее зарубежные СМИ писали о том, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сменит на посту Владимира Путина, которому якобы предстоит хирургическое удаление раковой опухоли. По данным журналистов, врачи Путина настаивают на необходимости хирургической операции в ближайшее время. Утверждается, что у главы Кремля рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

Считается, что именно 70-летний Патрушев стоит за стратегией российской армии в Украине, и что он убедил Путина будто Киев наводнен неонацистами.