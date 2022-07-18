"Права рука" Путіна пережив замах, — ЗМІ

Миколу Патрушева, якого називають можливим наступником Володимира Путіна, ймовірно отруїли синтетичною отрутою.

Ексглава секретної служби ФСБ та секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев у недавньому часі пережив замах. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на один із опозиційних Телеграм-каналів РФ.

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На початку червня Патрушев за версією ЗМІ потрапив до лікарні із погіршенням здоров'я.

Видання стверджує, що ексглава секретної служби ФСБ був отруєний синтетичною отрутою. Але йому вдалося вижити та пережити замах на своє життя.

"Хто стоїть за замахом, які мотиви і як взагалі стало можливим організувати замах, що фактично вчинився, на представника такого високого рівня влади, поки невідомо", — цитує Daily Mail своє джерело.

Це джерело стверджує, що отруєння Патрушева, якого в РФ у вузьких колах називають можливим наступником Путіна, — не інсценування, а початок великого переділу влади.

Востаннє Патрушев на людях з'являвся 5 та 6 липня. Тоді він був у східних регіонах РФ. У п'ятницю він був присутній на відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним. Але й тоді обличчя політика не показували крупним планом.

Хто такий Патрушев?

Микола Патрушев обіймає посаду секретаря Ради безпеки РФ із 2008 року. У період 1999 — 2008 рр. він очолював ФСБ, змінивши на цій посаді Путіна.

Нагадаємо, раніше закордонні ЗМІ писали про те, що секретар Ради безпеки Микола Патрушев змінить на посаді Володимира Путіна, який нібито має хірургічне видалення ракової пухлини. За даними журналістів, лікарі Путіна наполягають на необхідності хірургічної операції найближчим часом. Стверджується, що у глави Кремля рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

Вважається, що саме 70-річний Патрушев стоїть за стратегією російської армії в Україні, і що він переконав Путіна ніби Київ затоплений неонацистами.