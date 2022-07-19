Вместо протестов: россияне набивают тату в поддержку Украины и против вторжения РФ (фото)

Некоторые из них таким образом не хотят забывать о кровавых событиях в Украине, а кто-то сделал это из-за переживания за родственников, находящихся там.

В России оппозиционно настроенные граждане начали делать татуировки в качестве протеста против вторжения в Украину и выступая за мир. Такой способ выступить против действий российской власти связан с тем, что в стране почти не осталось возможности для антивоенного высказывания и за это можно получить тюремный срок. Об этом пишет издание "Медуза".

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В начале июля журналисты попросили читателей прислать фотографии своих антивоенных татуировок, которые были сделаны после 24 февраля.

"Некоторые читатели отмечают, что антивоенные татуировки фактически позволяют им каждый день выходить в одиночные пикеты против войны. В метро, офисе или супермаркете люди показывают друг другу, что они не одиноки", — пишут журналисты.

Некоторые россияне пишут, что таким образом выражают протест, а некоторые сделали татуировки, чтобы не забывать, что война в Украине продолжается.

"Не хочу, чтобы мой мозг забывал. Каждое утро, умываясь перед зеркалом, я буду вспоминать о зверствах в Буче, обстрелах Кременчуга и все остальные ужасы войны, которые раньше казались недопустимыми," — пишет один из читателей "Медузы".

Кто-то сделал тату из-за переживания за родственников, которые находятся в Украине. У одной девушки умерла бабушка от обезвоживания в оккупированном Рубежном Луганской области, татуировку она посвятила ей.

"Татуировка сделана 31 мая 2022 года в республике Дагестан. Сегодня здесь в каждом ауле бабушки вяжут черные платки и оплакивают своих погибших", — делятся россияне.

Напомним, 13 июля Фокус писал, что по данным опросов, лишь 30% россиян выступают против окончания войны России на территории Украины. Исследование показало, что чем старше респонденты, тем больше среди них последователей продолжения нынешней политики Путина по отношению к Украине.

Ранее, 4 июня в России на антивоенный митинг вышла девушка с зашитым ртом. Вскоре после начала пикета ее задержали и отвезли в полицию. Протестующая рассказала, что туда ей вызвали скорую, чтобы снять нитки.